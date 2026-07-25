به گزارش تابناک؛ اکسیوس مدعی شد ایالات متحده در چارچوب تحرکات دیپلماتیک اخیر، پیشنهاد آتش‌بس موقت با ایران را مطرح کرده و هم‌زمان خواستار بازگشت تهران به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با در نظر گرفتن یمن به‌عنوان بخشی از این چارچوب شده است.