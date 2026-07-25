ادعای آکسیوس درباره پیشنهاد آتشبس آمریکا به ایران
اکسیوس مدعی شد ایالات متحده در چارچوب تحرکات دیپلماتیک اخیر، پیشنهاد آتشبس موقت با ایران را مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ اکسیوس مدعی شد ایالات متحده در چارچوب تحرکات دیپلماتیک اخیر، پیشنهاد آتشبس موقت با ایران را مطرح کرده و همزمان خواستار بازگشت تهران به تفاهمنامه اسلامآباد با در نظر گرفتن یمن بهعنوان بخشی از این چارچوب شده است.
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لعنت به پهلوی وطرفداراش که مملکت وبه گند کشیدن انشاالله که نابود بشنx