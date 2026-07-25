خداحافظی با رویای خودروی اقتصادی/ هر ماه چند میلیون به قیمت خودروهای داخلی اضافه شد؟

قیمت‌های جدید خودرو در مردادماه حکایت غم انگیزی دارد و آن این است که ارزان‌ترین مدل‌های بازار مثل ساینا و کوئیک هم دیگر زیر ۱.۲ میلیارد تومان نیست اما در ۶۰ روز گذشته، قیمت‌ها چنان پریده که خرید ماشین برای اقشار متوسط، دیگر یک رویاست.

نگاهی به لیست قیمت‌های امروز نشان می‌دهد که حتی ارزان‌ترین مدل‌ها نیز از مرز ۱.۲ میلیارد تومان عبور کرده‌است؛ یعنی در عرض ۶۰ روز، هر ماه ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت خودروهای پایه اضافه شده است که این جهش قیمتی، تمام وعده‌های دولت برای تعدیل بازار را به شوخی گرفته و نشان می‌دهد که خریدار واقعی دیگر هیچ جایی در این بازار ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودرو در مرداد ۱۴۰۵، به جای آرامش، در مسیر یک انفجار قیمتی قرار گرفته است؛ در حالی که دولت از تعدیل قیمت‌ها می‌گوید، واقعیت این است که هر ماه ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت خودروهای پایه اضافه شده و حتی مدل‌های ارزان‌قیمت نیز از دسترس مردم خارج شده‌اند که درادامه لیست قیمت های انواع خودروهای داخلی را که برگرفته از استعلام میدانی خبرنگار تابناک از سایت های خرید و فروش اینترنتی و نمایشگاه داران خودرو است را در ادامه مشاهده می کنید.

ساینا: ۱،۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ساینا دوگانه‌: ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سهند: ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کوئیک (S): ۱،۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کوئیک (RS): ۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کوئیک (GX): ۱،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کوئیک (GXR): ۱،۲۹۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

اطلس (مانیتور+رینگ): ۱،۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

گروه خودرو‌های میان‌رده و سدان:

پارس نوآ: ۲،۱۸۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شاهین دنده (با مانیتور): ۱،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شاهین دنده (سانروف+مانیتور): ۲،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شاهین اتومات (CVT): ۲،۲۹۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شاهین پلاس (بی‌مانیتور): ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سورن (XU۷P) برق: ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سورن (TU۵): ۲،۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سورن دوگانه برق بزرگ: ۱،۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سورن دوگان سیم (کوچک/بزرگ): ۱،۹۰۵،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

رانا ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

دنا ۶ دنده: ۲،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

دنا اتومات: ۲،۷۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تارا (V۱): ۱،۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تارا (V۴): ۲،۶۰۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تارا (V۴) توربو: ۲, l ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ریرا جدید: ۳،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

گروه پژو ۲۰۷:

۲۰۷ (TU۳): ۱،۶۰۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲۰۷ هیدرولیک: ۱،۷۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲۰۷ فلز فرمان برقی: ۱،۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲۰۷ دنده پانارینگ/قالپاق: ۲،۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲۰۷ اتو فلز: ۲،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲۰۷ اتو پانا: ۲،۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نگاهی به آخرین استعلام قیمت‌های ۳ مرداد ۱۴۰۵، حقیقتی تلخ را برمبنای اعداد به نمایش می‌گذارد و آن اینکه بازار خودرو نه تنها به آرامش نرسیده، بلکه در یک مسیر تصاعدی قرار گرفته است که در آن، حتی ارزان‌ترین خودرو‌های کشور مانند کوئیک و ساینا از مرز ۱.۲ میلیارد تومان عبور کرده‌اند.

اگر قیمت‌های فعلی را با میانگین قیمت‌های خردادماه مقایه کنیم، شاهد افزایش چشم‌گیری هستیم به طوری که در خردادماه، بسیاری از مدل‌های اقتصادی در بازه ۹۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد تومان نوسان داشت، اما اکنون شاهد رشد حدود ۱۵ تا ۲۵ درصدی در بازه زمانی تنها ۶۰ روزه هستیم و این یعنی در هر ماه، میانگین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت خودرو‌های پایه اضافه شده است.

بنابراین وقتی ارزان‌ترین خودرو یا همان کوئیک S قیمتی بالغ بر ۱.۲ میلیارد تومان دارد و این قیمت‌ها نشان می‌دهد که خودرو در ایران دیگر یک کالای مصرفی برای جابجایی نیست، بلکه به یک سرمایه در گردش تبدیل شده است که قیمت آن نه بر اساس کیفیت و کارایی، بلکه بر اساس نرخ ارز و تخمین دلالان تعیین می‌شود.

این لیست قیمت‌ها ،چیزی جز نمایش شکست سیاست‌های کنترل قیمت و عدم توزیع عادلانه است؛ در حالی که دولت از واردات خودرو برای تعدیل قیمت‌ها سخن می‌گوید و واقعیت بازار نشان می‌دهد که هرگونه عرضه جدید، تنها باعث تحریک بیشتر دلالان و افزایش قیمت‌های پیش‌درآمد می‌شود.

به گزارش تابناک، بازار خودرو در مرداد ۱۴۰۵، بازاری است که در آن خریدار واقعی عملاً حذف شده و تنها «سرمایه‌گذاران خودرویی» در حال خرید و فروش هستند که تفاوت قیمت خرداد و مرداد ثابت کرد که هیچ نهادی در حال کنترل این بازار نیست و قیمت‌ها در مسیر یک انفجار قیمتی جدید قرار دارند.