آمریکا با چینیها هم به چین نرسید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چین در شصتوهفتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی که از ۱۰ تا ۲۰ جولای در شانگهای برگزار شد، مقام نخست را کسب کرد و آمریکا در میان ۱۱۷ تیم شرکتکننده به رتبه دوم رسید. نکته قابلتوجه این رقابت، حضور پررنگ دانشآموزان چینیتبار در ترکیب تیم آمریکا بود.
تیم ششنفره آمریکا موفق به کسب چهار مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد، اما چهار عضو این تیم شامل رویلین (کالوین) وانگ، الکساندر وانگ، اورون وانگ و رویس یائو ریشه چینی دارند. دو نفر از آنها، الکساندر وانگ و لیام ردی، نیز با کسب امتیاز کامل در میان برترینهای رقابت قرار گرفتند.
المپیاد جهانی ریاضی معتبرترین رقابت ریاضی دانشآموزان دبیرستانی در جهان است. در این مسابقات، هر کشور با تیمی ششنفره در دو روز به حل شش مسئله اثباتی میپردازد. امسال ۶۶۶ دانشآموز از ۱۱۷ کشور و منطقه در این رقابت حضور داشتند که رکورد جدیدی برای این مسابقات محسوب میشود.
سه نفر از اعضای تیم آمریکا، یعنی الکساندر وانگ، رویلین (کالوین) وانگ و لیام ردی، در میان ۱۰ نفر برتر جهان قرار گرفتند. الکساندر وانگ برای چهارمین بار و رویلین وانگ برای دومین بار با پیراهن آمریکا در المپیاد جهانی ریاضی شرکت کردند؛ موضوعی که بار دیگر نقش دانشآموزان مهاجر و خانوادههای مهاجر، بهویژه چینیتبارها، را در موفقیتهای علمی آمریکا برجسته کرد.
در ردهبندی نهایی المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۲۶، چین با کسب مقام نخست در صدر جدول قرار گرفت، آمریکا دوم شد و روسیه و سنگاپور بهترتیب رتبههای سوم و چهارم را به دست آوردند. این رقابت با حضور ۱۱۷ تیم و ۶۶۶ دانشآموز، یکی از بزرگترین دورههای تاریخ المپیاد جهانی ریاضی بود.