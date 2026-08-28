رمزارزها یکی از مهم‌ترین پدیده‌های مالی عصر دیجیتال هستند؛ فناوری‌ای که با هدف حذف واسطه‌های سنتی مانند بانک‌ها و ایجاد یک نظام پرداخت غیرمتمرکز شکل گرفت. بیت‌کوین، به‌عنوان نخستین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز، با استفاده از فناوری بلاک‌چین امکان ثبت عمومی و امن تراکنش‌ها را فراهم کرد و نگاه تازه‌ای به مفهوم پول و اعتماد در اقتصاد جهانی به وجود آورد. با این حال، پشت این نوآوری دیجیتال، چالش‌های بزرگی نیز وجود دارد. فرایند استخراج بیت‌کوین و استفاده از الگوریتم «اثبات کار» به مصرف عظیم انرژی نیاز دارد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تأثیرات زیست‌محیطی رمزارزها ایجاد کرده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به بررسی سازوکار رمزارزها، نحوه کار بلاک‌چین و چالش انرژی در دنیای بیت‌کوین می‌پردازد.