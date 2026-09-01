تکنو تابناک؛
چگونه کشتیهای تفریحی از وسیله حملونقل به شهرهای شناور تبدیل شدند؟
کشتیهای تفریحی غولپیکر امروزی، نتیجه تغییری بزرگ در تاریخ سفرهای دریایی هستند؛ تغییری که کشتی را از یک وسیله برای رسیدن به مقصد، به خودِ مقصد تبدیل کرد. در گذشته، کشتیهای اقیانوسپیما برای عبور سریع از اقیانوسها ساخته میشدند و با الهام از هتلها و کاخهای مجلل، تلاش میکردند آسایش زندگی در خشکی را به دریا منتقل کنند. با گسترش سفرهای هوایی، کشتیهای اقیانوسپیما دیگر توان رقابت در سرعت را از دست دادند و شرکتها مسیر تازهای را انتخاب کردند: فروش تجربه و تعطیلات دریایی. تبدیل کشتیهای قدیمی به کشتیهای تفریحی و تمرکز بر سرگرمی، امکانات رفاهی و فضای بیشتر، آغاز رقابتی شد که به ساخت کشتیهایی مانند کشتی «نماد دریاها» با ظرفیت و امکاناتی در اندازه یک شهر کوچک انجامید. این تحول، ظاهر کشتیها را نیز تغییر داد. سازههای بلندتر، کابینهای بیشتر، مراکز تفریحی گسترده و حذف طراحیهای کلاسیک کشتیهای اقیانوسپیما، باعث شدند کشتیهای تفریحی مدرن بیشتر شبیه شهرهای شناور باشند تا شناورهای سنتی. با وجود بیش از ۳۲۰ کشتی تفریحی فعال در جهان، تنها تعداد محدودی از کشتیهای اقیانوسپیمای کلاسیک باقی ماندهاند که یادآور دوران طلایی سفرهای دریایی هستند. جزئيات بیشتر در مورد این کشتیهای بزرگ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو فیلم کشتی کشتی تفریحی کشتی کروز