نیروهای مسلح یمن: آرامکو را درهم‌ کوبیدیم





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: در ادامه محاصره ملت یمن از سوی رژیم متجاوز سعودی و در نقض تازه حاکمیت جمهوری یمن، دشمن سعودی شب گذشته با چند حمله هوایی جنایتکارانه و ظالمانه شهر و بندر الحدیده و نیز جزیره کمران را هدف قرار داد. این حملات خسارت‌های مادی و معنوی بر جای گذاشت. سامانه‌های پدافند هوایی با هواپیما‌های دشمن پس از نفوذ به حریم هوایی درگیر شدند و مانع از ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه این ملت بزرگ شدند.

وی تاکید کرد: در پاسخ به این تجاوز آشکار و جنایتکارانه، نیرو‌های مسلح یمن دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند؛ عملیات نخست، اهداف حساسی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو در جیزان را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، و عملیات دوم، اهداف حساسی وابسته به شرکت آرامکو در ینبع را با شماری موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد هدف گرفت. به لطف خداوند متعال، هر دو عملیات با موفقیت به اهداف خود رسید و اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود.

سرتیپ یحیی سریع خاطرنشان کرد: این تشدید در تجاوز، بر اصرار رژیم سعودی برای ادامه محاصره ملت ما و نقض حاکمیت کشورمان تأکید می‌کند؛ امری که هرگز قابل پذیرش نیست و ملت آزاد، مؤمن و مجاهد ما با تمام قاطعیت و قدرت در برابر آن خواهد ایستاد.

وی تصریح کرد: ما در نیرو‌های مسلح یمن، پس از توکل بر خدا، به انجام وظیفه خود در دفاع شرافتمندانه و مسئولانه از کشور عزیزمان و ملت اصیل‌مان، ملت ایمان و حکمت، ملت اسلام و عرب، پایبندیم و این دشمن جنایتکار از ما جز مقابله و رویارویی از موضع حق نخواهد دید، در حالی که دشمن در موضع باطل است؛ و همانا باطل نابودشدنی است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادامه داد: همچنین تأکید می‌کنیم که اعمال محاصره دریایی علیه دشمن سعودی همچنان ادامه دارد که در پاسخ به تجاوزات و محاصره ظالمانه‌ای است که از دوازده سال پیش تاکنون ادامه داشته است. ما در گسترش اقدامات خود و تشدید گام‌هایمان، بر اساس تحولات اوضاع در ساعات و روز‌های آینده، تردید نخواهیم کرد؛ این در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» خواهد بود.