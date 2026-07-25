صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نیروهای مسلح یمن: آرامکو را درهم‌ کوبیدیم

یحیی سریع: تأسیسات نفتی آرامکو را در جیزان و ینبع با ده‌ها موشک و پهپاد درهم‌ کوبیدیم.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۴۷
| |
3789 بازدید
|
۶
یحیی سریع



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: در ادامه محاصره ملت یمن از سوی رژیم متجاوز سعودی و در نقض تازه حاکمیت جمهوری یمن، دشمن سعودی شب گذشته با چند حمله هوایی جنایتکارانه و ظالمانه شهر و بندر الحدیده و نیز جزیره کمران را هدف قرار داد. این حملات خسارت‌های مادی و معنوی بر جای گذاشت. سامانه‌های پدافند هوایی با هواپیما‌های دشمن پس از نفوذ به حریم هوایی درگیر شدند و مانع از ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه این ملت بزرگ شدند.

وی تاکید کرد: در پاسخ به این تجاوز آشکار و جنایتکارانه، نیرو‌های مسلح یمن دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند؛ عملیات نخست، اهداف حساسی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو در جیزان را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، و عملیات دوم، اهداف حساسی وابسته به شرکت آرامکو در ینبع را با شماری موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد هدف گرفت. به لطف خداوند متعال، هر دو عملیات با موفقیت به اهداف خود رسید و اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود.

سرتیپ یحیی سریع خاطرنشان کرد: این تشدید در تجاوز، بر اصرار رژیم سعودی برای ادامه محاصره ملت ما و نقض حاکمیت کشورمان تأکید می‌کند؛ امری که هرگز قابل پذیرش نیست و ملت آزاد، مؤمن و مجاهد ما با تمام قاطعیت و قدرت در برابر آن خواهد ایستاد.

وی تصریح کرد: ما در نیرو‌های مسلح یمن، پس از توکل بر خدا، به انجام وظیفه خود در دفاع شرافتمندانه و مسئولانه از کشور عزیزمان و ملت اصیل‌مان، ملت ایمان و حکمت، ملت اسلام و عرب، پایبندیم و این دشمن جنایتکار از ما جز مقابله و رویارویی از موضع حق نخواهد دید، در حالی که دشمن در موضع باطل است؛ و همانا باطل نابودشدنی است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادامه داد: همچنین تأکید می‌کنیم که اعمال محاصره دریایی علیه دشمن سعودی همچنان ادامه دارد که در پاسخ به تجاوزات و محاصره ظالمانه‌ای است که از دوازده سال پیش تاکنون ادامه داشته است. ما در گسترش اقدامات خود و تشدید گام‌هایمان، بر اساس تحولات اوضاع در ساعات و روز‌های آینده، تردید نخواهیم کرد؛ این در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یحیی سریع نیروهای مسلح یمن آرامکو پدافند هوایی جنگنده
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دومین ضربه بزرگ یمن به آرامکو پس از ۷ سال
موشک‌ ایرانی که پدافند هوایی آمریکا را گیج کرد
پدافند یمن جنگنده‌های سعودی را فراری داد
پایگاه علی السالم ارتش آمریکا در کویت هدف قرار گرفت
تصاویر تلویزیون روسیه از درگیری شدید پدافند هوایی ایران
یمن: دو نفتکش سعودی را هدف قرار دادیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
درود بر رزمندگان راستین انصار الله و مردم قهرمان یمن ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
عالی هستید. احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
حالا که داری میزنی
طوری بزن امکان تولید نفت تا ۵ سال نداشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
خداوند به حق امیرالمومنین علیه السلام پیروزی بزرگ را نصیبتان فرماید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
سلام خدا بر شیران یمنی
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005og3
tabnak.ir/005og3