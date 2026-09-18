خانمها و آقایان؛
چگونه خود را سمت بدحالی و افسردگی هل میدهیم؟
این ویدیو با لحنی طنزآمیز و وارونه، عادتهایی را بررسی میکند که میتوانند انسان را به چرخهای از بیانگیزگی و ناخوشی روانی بکشانند؛ از خانهنشینی و بیتحرکی گرفته تا خواب نامنظم، وابستگی دائمی به صفحهنمایش و غرقشدن در اخبار و احساسات منفی. ویدئو همچنین نشان میدهد هدفگذاری مبهم و غیرواقعی، دنبالکردن مستقیم «خوشبختی» و تسلیمشدن در برابر تکانههای لحظهای، چگونه میتوانند بهجای بهبود زندگی، احساس شکست و درماندگی را تشدید کنند. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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