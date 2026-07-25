تخریب کامل مرکز ذخیره سازی مهمات آمریکا در اردن
تصاویر ماهوارهای منتشر شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نظر میرسد نشاندهنده تخریب کامل یک مرکز ذخیرهسازی مهمات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در پایگاه هوایی فیصل در اردن است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۲۷| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویر ماهوارهای منتشر شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نظر میرسد نشاندهنده تخریب کامل یک مرکز ذخیرهسازی مهمات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در پایگاه هوایی فیصل در اردن است.
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