تلویزیون چگونه اختراع شد؟

تلویزیون نتیجه دهه‌ها تلاش مخترعانی بود که ابتدا با صفحات چرخان مکانیکی و سپس با لوله‌های پرتو کاتدی، راهی برای ثبت و نمایش تصاویر متحرک پیدا کردند. افزودن رنگ چالش بزرگ بعدی بود؛ زیرا تلویزیون‌های رنگی باید علاوه بر تولید تصویری دقیق، با میلیون‌ها دستگاه سیاه‌وسفید موجود نیز سازگار می‌بودند. این ویدیو مسیر تکامل تلویزیون را از نخستین تصاویر کم‌وضوح مکانیکی تا اختراع دوربین الکترونیکی، ماسک سایه و روش هوشمندانه فشرده‌سازی اطلاعات رنگی در سیگنال سیاه‌وسفید بررسی می‌کند؛ استانداردی که بیش از ۶۰ سال دوام آورد. جزئیات را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.