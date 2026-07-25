هشدار درباره پیامدهای توافق هستهای آمریکا با ریاض
بن رودز: توافق هستهای آمریکا با عربستان، مذاکرات با ایران را دشوارتر میکند
کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ بن رودز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران اوباما :توافق هستهای احتمالی آمریکا با عربستان میتواند مذاکرات با ایران را با چالش جدی روبهرو کند.
اعطای حق غنیسازی به عربستان، در حالی که این حق از ایران سلب شود، تناقضی آشکار است و تهران آن را نخواهد پذیرفت.
احتمالا ترامپ با این توافق در پی حفظ حمایت عربستان باشد و هشدار داد چنین رویکردی میتواند به گسترش رقابت هستهای در منطقه و جهان دامن بزند.
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