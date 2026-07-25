صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نجات ۴۲ هزار زن از کابوس تصاویر خصوصی!

رئیس پلیس فتا فراجا، از اجرای چندین عملیات ضربتی و انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته اخاذی و انتشار محتوای خصوصی در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۶
| |
6835 بازدید
|
۳
پلیس فتا

سردار وحید مجید گفت: «این عملیات‌ها با هم‌افزایی پلیس فتا استان‌های تهران، اصفهان، همدان و لرستان انجام شد و در جریان آن، ادمین‌های اصلی، رابطان مالی و عوامل انتشار محتوای خصوصی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.»

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: «با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع پلیس فتا، پیش از انتشار بیش از ۴۲ هزار تصویر خصوصی بانوان در کانال‌های تلگرامی، تجهیزات دیجیتال متهمان توقیف و شبکه‌های مجرمانه متلاشی شد؛ اقدامی که از وقوع یک آسیب گسترده اجتماعی جلوگیری کرد.»

رئیس پلیس فتا همچنین اظهار داشت: «در این عملیات هماهنگ، هسته مرکزی این شبکه‌ها در تهران و اصفهان و همچنین عوامل مرتبط در شهرستان ملایر و استان لرستان شناسایی و دستگیر شدند.»

وی خاطرنشان کرد: «شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، تهدید یا اخاذی اینترنتی، می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند. به گفته پلیس، هویت گزارش‌دهندگان به‌صورت کامل محرمانه حفظ خواهد شد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
تصاویر زنان پلیس فتا تصاویر خصوصی
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره زلزله اخیر
نقشه وقیحانه دو زن برای مرد تنها
واکنش مشاور رستم قاسمی به تصاویر حاشیه‌ساز
بازداشت عامل انتشار تصاویر خصوصی در اینترنت
دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروندان
ماجرای اخاذی از سه دخترخاله نوعروس
دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام
هشدار پلیس فتا در مورد خطر بازی‌های آنلاین
بازداشت مدیر یک گروه تلگرامی در همدان
شناسایی شبکه گسترده قمارآنلاین در کشور
هشدار پلیس فتا به کاربران کانال های تلگرام
دستگیری 32 مدیر کانال‌ تلگرامی
دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در کاشان
رقابت عاطفی عامل انتشار تصاویر خصوصی
انتقام جویی با انتشار تصاویر خصوصی ناکام ماند
بازداشت منتشرکنندگان فیلم‌های خصوصی در لرستان
مجازات انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی چیست؟
انتقام جویی با انتشار تصاویر خصوصی
فیلم خجالت‌آور یک فوتبالیست لو رفت
مجازات انتشار غیرمجاز عکس‌های خصوصی دیگران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
13
پاسخ
لطفا به شماره ای که پلیس فتا برای شکایت و اعلام جرم داده و یا وب سایتش سر بزنید. هیچکدام کار نمیکنند. به 110 هم تماس بگیرید میگن باید حضوری برید پیگیری کنید!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
1
پاسخ
متاسفانه الان درخیابان یکسره تصاویر کاملا خصوصی میبینیم
شمال شهر که تصاویر خیلی خیلی خصوصی میبینیم
امید است پلیس برای این چند میلیون تصویر خصوصی درحال انتشار هم فکری کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
2
پاسخ
مقصر اول و آخر خود زنان هستن که تصاویر نامناسب خودشون در اختیار دیگران قرار میدن
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ofY
tabnak.ir/005ofY