زلنسکی آماده امضای توافق با روسیه است

زلنسکی گفته که آماده است تا هر کجا که دونالد ترامپ انتخاب کند، از جمله در دفتر کار کاخ سفید یا محل اقامتش در مارالاگو، توافق صلح با روسیه را امضا کند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای در کی‌یف به لورا لومر، مفسر محافظه‌کار آمریکایی و متحد ترامپ گفت: «بله، من آماده‌ام. من همیشه به رئیس جمهور آمریکا گفته‌ام که آماده‌ام به ایالات متحده، دفتر کار شکل یا مارالاگو بیایم. این به ترامپ بستگی دارد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه کی‌یف پست، وی افزود که مساله اصلی محل برگزاری نیست، بلکه زمان دستیابی به چنین توافقی است.

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که نجات جان اوکراینی‌ها همچنان اولویت اصلی اوست.

اظهارات زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن و کی‌یف به دنبال احیای تلاش‌های دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ روسیه هستند.

وی در روزهای گذشته با استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ترامپ در مورد تشدید تلاش‌های دیپلماتیک با مسکو صحبت کرد. مقامات ایالات متحده و اوکراین همچنین در حال بحث در مورد آتش‌بس هوایی احتمالی هستند که می‌تواند بخشی از پیشنهاد جدید به روسیه باشد.

انتظار می‌رود ترامپ و زلنسکی در واشنگتن دیدار کنند و این دیدار احتمالی کاملا متفاوت از رویارویی ترامپ و زلنسکی در دفتر کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

زلنسکی به لومر گفت که گفت‌وگوی خصوصی با ترامپ در واتیکان در آوریل ۲۰۲۵ به نقطه عطفی در روابطشان تبدیل شد و به کاهش تنش‌هایی که پس از درگیری در دفتر بیضی‌شکل ایجاد شده بود، کمک کرد.

به گفته زلنسکی، لحن بین او و رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار خصوصی کوتاهشان به طور قابل توجهی تغییر کرد: «تنش فروکش کرد و گفتگو عالی پیش رفت.»

رئیس جمهور اوکراین در ادامه افزود، گفتگوهای بعدی با ترامپ بهبود یافت و این دیدگاه را ابراز کرد که رئیس جمهور آمریکا متوجه شد که اوکراین می‌خواهد به جنگ پایان دهد، در حالی که روسیه همچنان تمایلی به توقف جنگ ندارد.

این اظهارات از سوی زلنسکی در حالی مطرح شده که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه می گوید ایالات متحده هنوز تعهداتی دارد که ناشی از نشست اوت ۲۰۲۵ بین ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در انکوریج، آلاسکا است.

لاوروف پس از گفت‌وگو با مارکو روبیو، همتای آمریکایی‌اش در حاشیه نشست آسه‌آن در فیلیپین بار دیگر به پیشنهادهای مورد بحث در انکوریج به عنوان مبنایی برای مذاکرات بیشتر اشاره کرد.

در عین حال، مسکو معتقد است که نیروهای روسی تا زمانی که به یک جایگزین دیپلماتیک قابل قبول دست نیابند، به دنبال اهداف نظامی خود خواهند بود.

همچنین روبیو نیز گفته که پیشنهادهای ارضی مورد بحث در اجلاس انکوریج سال گذشته به دلیل عدم پذیرش آنها توسط اوکراین شکست خورده‌اند و بعید است که اکنون مبنایی برای حل و فصل فراهم کنند.

او به رویکرد ۳+۲ شامل ترتیبات ارضی اشاره و تاکید کرد که هیچ توافق صلحی بدون رضایت هر دو طرف نمی‌تواند عملی شود. همین رویکرد احتمالا امروز برای کی‌یف حتی کمتر قابل قبول است و پیشنهادهای جدیدی را ضروری می‌سازد.