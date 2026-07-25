شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۲| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد رسید.
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بوووووررررررس صعوووووووود
ولی دلار ریززززززززززززززززش
همتی دست بردار از پایین بردن و بالابردن قیمت دلار در بازار
تماما در حال نوسانگیری هستید چه در صعود قیمت دلار و چه در نزول قیمت ان
هیچ کار دیگری بلد نیستی اقای همتی و تیم خبرنگاران همسوی شما فقط به به کارهای
اشتباه تان را میکند
متاسفانه دلار نبودی مملکت شده بازیچه اقایون و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان
ولی دلار ریززززززززززززززززش
همتی دست بردار از پایین بردن و بالابردن قیمت دلار در بازار
تماما در حال نوسانگیری هستید چه در صعود قیمت دلار و چه در نزول قیمت ان
هیچ کار دیگری بلد نیستی اقای همتی و تیم خبرنگاران همسوی شما فقط به به کارهای
اشتباه تان را میکند
متاسفانه دلار نبودی مملکت شده بازیچه اقایون و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان