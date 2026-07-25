شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار واحد رسید.