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حمله آمریکا به یک کشتی در دریای عمان

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس ادعا کرد که آمریکا یک کشتی تجاری دیگر را که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بوده، از کار انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۱
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3339 بازدید
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حادثه دریایی

آسوشیتدپرس به نقل از کاپیتان تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد: نیروهای آمریکایی روز جمعه پس از آنکه نفتکش لاوین (M/T Lavine) دست‌کم چهار بار تلاش کرد محاصره را نقض کند، این کشتی را در دریای عمان از کار انداختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی سازمان تروریستی سنتکام افزود: به خدمه این کشتی هشدار داده شد، اما از دستورات تبعیت نکردند و در نهایت نیروهای نظامی به موتورخانه کشتی شلیک کردند.

این رسانه آمریکایی افزود: این دومین کشتی تجاری است که از زمان اعمال مجدد محاصره از کار افتاده و آمریکا تاکنون مسیر ۱۲ کشتی را تغییر داده است.

این حادثه در دریای عمان رخ داد.

آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیر ماه مجددا آغاز کرده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان پیش از دور جدید محاصره به نقل از مقام‌های نظامی گفت که نیروهای نظامی در زمان اعمال محاصره قبلی علیه ایران، با چالش‌های متعددی مواجه بودند.

سی ان ان افزود: به عنوان بخشی از تلاش‌های محاصره، ارتش آمریکا از جت‌های جنگنده‌ای که برای گشت دریایی طراحی نشده بودند، برای ردیابی کشتی‌ها و در صورت لزوم اقدام با تسلیحات استفاده می‌کرد. از سرگیری محاصره همچنین فشار سنگینی را که هم‌اکنون بر ناوشکن‌های آمریکایی وارد است، افزایش می‌دهد؛ ناوشکن‌هایی که باید هم کشتی‌های متخلف را ردیابی کرده و علیه آنها اقدام کنند و هم از ۲۰ هزار ملوان حاضر در دریا حفاظت به عمل آورند.

مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند که دریای عرب پهنه آبی بسیار گسترده‌ای است و اطمینان از اینکه هیچ نفتکشی از آن عبور نکند، کاری بسیار دشوار خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۱ تیر ماه در اطلاعیه‌ای با اشاره به حملات سنگین به پایگاه‌های آمریکا در اردن، هشدار داد: اگر این پاسخ‌ها اکتفا نکند و تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

سپاه اعلام کرده است: عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد، چرا که اگر متجاوز تنبیه نشود و هزینه سنگینی بابت عهد شکنی و زیر پا گذاشتن توافقات نپردازد، تصور خواهد کرد که هر وقت اراده کند می‌تواند جنگ را از سر گیرد و هر وقت تحت فشار قرار گیرد به آن خاتمه دهد و چرخه جنگ، مذاکره و باز هم جنگ را تکرار کند و سایه جنگ را دائما روی سر ما نگه دارد.

 

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برچسب ها
حمله آمریکا حادثه دریایی کشتی دریای عمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
6
پاسخ
اینجا معلوم میشه که آمریکا در اجرای تهدیدات ترامپ ، کاملا جدی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
آخرین دست و پا زدن های امریکاست...
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
7
پاسخ
به جای هر کشتی سه کشتی از آنها و پادوهای غرب مصادره شود nte6
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
زمان غرق کردن یک ناو جنگی آمریکا در پاسخ به ناو دنا رسیده است.
تا ازش یک ناو و ملوانانش در دریا غرق نشه ول کن نیست این ترامپ خودشیفته
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