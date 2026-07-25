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تمامی ادارات مازندران یکشنبه تعطیل شد!

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی تمامی ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی استان در روز یکشنبه چهارم مردادماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۰
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8072 بازدید
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تطعیلی ادارات

عیسی قاسمی‌طوسی با اشاره به تداوم موج گرما در استان اظهار کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه، فعالیت تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی استان در روز یکشنبه چهارم مردادماه متوقف خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: این تصمیم با هدف همراهی با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تصریح کرد: بانک‌ها، مراکز درمانی، دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و سایر واحدهای عملیاتی از این تصمیم مستثنی بوده و مطابق روال معمول به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
13
پاسخ
تهران که عین کوره ادم‌سوزی شده چرا تعطیل نمیکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
جااااان مازندران؟؟؟؟؟ ما تو بندرعباس هر روز تو گرمای 50 درجه و رطوبت 80 درصد داریم میریم سر کار.
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