سیاست؛
همه دولتهایی که آمریکا سرنگون کرده است؛ از کودتا تا حمله نظامی
ایالات متحده در بیش از یک قرن گذشته، بارها با سازماندهی یا حمایت از کودتا، عملیات اطلاعاتی، فشار اقتصادی و مداخله مستقیم نظامی در سرنگونی دولتهای خارجی نقش ایفا کرده است. برآوردها درباره شمار این مداخلات متفاوت است؛ اما این ویدئو ۲۶ مورد را از دوران «جنگهای موز» و گسترش نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین تا کودتاهای جنگ سرد و عملیات رژیم چنج در قرن بیستویکم مرور میکند. ایران، گواتمالا، کنگو، برزیل، بولیوی، شیلی، گرانادا، پاناما، افغانستان، عراق و لیبی از جمله نمونههای بررسیشده در این روایت هستند. بسیاری از این اقدامات با شعارهایی مانند مقابله با کمونیسم، مبارزه با تروریسم، حفاظت از غیرنظامیان یا دفاع از دموکراسی توجیه شدند؛ اما در عمل، حفظ منافع اقتصادی و راهبردی آمریکا نیز نقشی اساسی در آنها داشت. پیامد شماری از این مداخلات، رویکارآمدن دیکتاتوریهای نظامی، جنگ داخلی، بیثباتی طولانیمدت و کشتهشدن هزاران نفر بود. جزئيات عملیاتهای رژیم چنج آمریکا را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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