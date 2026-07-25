گروه هنری خبرساز رواندایی، با اجراهایی به زبانهای متعدد دنیا، اما تجربه‌ای متفاوت را با اجرا به زبانهای فارسی، ترکی و کردی و ... از ایرانیان به دست آوردند.

علاوه بر خبرسازی گروه هنری بچه‌های اوگاندا در جام جهانی، گروه دیگری در کشور همسایه اوگاندا، یعنی رواندا، با اجراهایی به زبان‌های متعدد نیز خبرساز بوده‌اند. مخصوصاً این گروه، با اجرا به زبان فارسی، کردی و ترکی و دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، طرفداران بسیاری در ایران پیدا کرد. به‌نحوی که مدیر این گروه می‌گوید: قبل از اجراهای ایرانی، ۶۰ هزار دنبال‌کننده داشتیم. اما ایرانی‌ها خیلی سریع ما را به ۲۰۰ هزار رسانده‌اند.

کاییتار استیون، بنیان‌گذار و مدیرعامل بنیاد موریاکس کیدز که بچه‌های محلات و مناطق رواندا را در قالب یک تیم هنری گرد هم آورده است، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، برای همه بچه‌های دنیا، زندگی در شرایط بهتر را آرزو می‌کند.

تیم او بعد از مصاحبه با تابناک، ویدئوی جدیدی به احترام مردم و کودکان جنوب ایران تدارک دیده و منتشر کردند. در کپشن ویدئو آنها نوشته بودند که: مردم عزیز ایران، ما می‌دانیم کشور شما درگیر جنگی ناعادلانه با آمریکا و اسرائیل است. قلب‌های ما با شماست.

در ادامه نیز نوشته‌اند: ما جوانان رواندا برای پیروزی شما در جنگ علیه استکبار دعا می‌کنیم. برای شما مردم مهربان ایران، رهایی از جنگ را آرزو می‌کنیم. برای شما مردم مهربان و هنردوست و دوست‌داشتنی ایران، آرزوی سلامتی و شادی داریم. قلب ما با شماست و دوستتان داریم.

کار با کودکان مناطق فقیرنشین

در این گفت‌وگو کاییتار استیون، بنیان‌گذار گروه موریاکس کیدز، چگونگی تشکیل گروه و چرایی آن را تشریح کرده و گفت: مسئولیت من در موریاکس کیدز، هدایت چشم‌انداز سازمان، حمایت از کودکان، سازماندهی فعالیت‌ها، ایجاد فرصت برای استعدادهای جوان و ارتباط با مردم سراسر جهان است که به مأموریت ما باور دارند.

به گفته او موریاکس کیدز در حال حاضر از کودکان حمایت می‌کند و با آنها کار می‌کند. این کودکان از خانواده‌هایی با فرصت‌های محدود هستند و ما از موسیقی و هنر برای کمک به پرورش استعدادهایشان و ساختن آینده‌ای بهتر استفاده می‌کنیم.

به گفته او، تعداد اعضا ثابت نیست. «ما از کودکان بااستعدادی که چشم‌انداز ما را دارند استقبال می‌کنیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که می‌توانیم به‌درستی از هر کودکی که به ما می‌پیوندد حمایت کنیم».

وی ادامه می‌دهد: هنوز هم بسیاری از کودکان و خانواده‌ها به پیوستن به موریاکس کیدز علاقه‌مند هستند، اما برای گسترش فعالیت‌هایمان به منابع و حمایت بیشتری نیاز داریم. کار ما در رواندا متمرکز است، اما رویای ما الهام‌بخشی و ارتباط با مردم کشورهای مختلف جهان است.

انگیزه های ایجاد گروه

او در پاسخ به این‌که چه چیزی باعث شد این تیم را تشکیل دهید، گفت: آنچه مرا به راه‌اندازی موریاکس کیدز ترغیب کرد، دیدن کودکان بااستعدادی از خانواده‌های فقیر بود که رویا داشتند اما فرصت‌ها را نداشتند. من معتقدم استعداد همه‌جا وجود دارد، اما بسیاری از کودکان به کسی نیاز دارند که به آنها باور داشته باشد و بستری برایشان فراهم کند. از طریق رقص، موسیقی و هنر، می‌خواهیم توانایی‌های این کودکان را به جهان نشان دهیم، از تحصیلشان حمایت کنیم و به آنها امید به آینده‌ای روشن‌تر بدهیم.

وی می‌گوید: بزرگترین رویای من ساخت مدرسه‌ای است که کودکان بتوانند در آن آموزش باکیفیت ببینند، استعدادهایشان را پرورش دهند و به رهبران آینده تبدیل شوند.

برای مردم ایران...

وی همچنین می‌گوید: می‌خواهم از مردم ایران به خاطر مهربانی، عشق و حمایتشان تشکر کنم. از هر کسی که به کودکان و مأموریت ما باور دارد، قدردانی می‌کنیم. امیدواریم از طریق فرهنگ، هنر و انسانیت، دوستی محکمی بین رواندا و ایران بسازیم. معتقدیم وقتی مردم دور هم جمع می‌شوند، می‌توانیم تغییر مثبت ایجاد کنیم و به کودکان در سراسر جهان امید بدهیم.

بخش‌های دیگری از صحبت‌های کاییتار استیون را در مصاحبه ویدئویی ببینید.

گفتگو از: محمدباقر محمدی

