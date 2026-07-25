گلایه مسعود پزشکیان از نحوه بازتاب سخنانش درباره مذاکرات، بحث تازه‌ای درباره حدود انتشار روایت‌های حساس به راه انداخت؛ با این حال، وقتی پای نقل قول از رهبر شهید انقلاب در میان است، دقت و استناد باید بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور، در سخنانی درباره روند تصمیم‌گیری پیرامون مذاکرات با آمریکا، به دیداری با رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و مدعی شد پس از آنکه مسائل و مشکلات کشور را مطرح کرده، ایشان بر حل موضوع و گفت‌وگو با آمریکا تأکید کرده‌اند. این اظهارات با واکنش‌هایی همراه شد؛ به‌ویژه آنکه بخش‌هایی از این سخنان در رسانه ملی بازتاب پیدا نکرد و رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع گلایه کرد.

اما نکته مهم در این میان، اصل دیگری است که نمی‌توان از آن عبور کرد؛ نقل قول از رهبر شهید انقلاب، به‌خصوص درباره موضوعات حساس و راهبردی مانند مذاکرات با آمریکا، نیازمند دقت و استناد بالاست. این یک رویه مربوط به امروز نیست؛ در دوران حیات ایشان نیز همواره انتشار مطالب منتسب به ایشان با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شد و پس از فقدان ایشان نیز این حساسیت نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه باید با دقت بیشتری ادامه پیدا کند.

طبیعی است که هر رئیس‌جمهوری یا مقام مسئولی ممکن است از نحوه بازتاب سخنان خود در رسانه‌ها گلایه داشته باشد، اما مسئله اینجاست که وقتی سخنی به یک شخصیت عالی‌رتبه نظام نسبت داده می‌شود، رسانه نمی‌تواند صرفاً بر اساس روایت یک فرد، بدون بررسی و تطبیق، آن را به‌صورت کامل منتشر کند. ممکن است در یک دیدار، درباره موضوعی مانند مذاکرات، چارچوب‌ها، شروط و خطوط قرمزی مطرح شده باشد؛ اما بیان یک کلیت بدون ارائه جزئیات و مستندات، نمی‌تواند مبنای انتشار یک روایت حساس قرار گیرد.

سایت تابناک همواره نقدهایی نسبت به عملکرد صداوسیما داشته و دارد و این رسانه را از نقد مصون نمی‌داند؛ اما در این مورد مشخص، موضوع متفاوت است. اگر صداوسیما برای جلوگیری از انتشار نقل قولی که ممکن است دقیق یا کامل نباشد، احتیاط کرده باشد، این اقدام را نمی‌توان صرفاً «سانسور» تلقی کرد. رسانه ملی وظیفه دارد مراقبت کند که مطالب نادقیق یا برداشت‌های ناقص به نام رهبر شهید انقلاب در جامعه منتشر نشود.

این موضوع نیز اتفاق تازه‌ای نیست و محدود به دولت فعلی نمی‌شود. در دولت‌های گذشته، از دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی گرفته تا دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، بارها مسئولان نسبت به نحوه بازتاب سخنان خود در رسانه ملی گلایه‌هایی داشته‌اند؛ اما اصل حاکم همواره این بوده که مطالب حساس، به‌ویژه آنچه به نقل از مقامات عالی نظام مطرح می‌شود، باید با دقت و بررسی لازم منتشر شود.

از سوی دیگر، مسئولان نیز باید بدانند که بیان خاطرات و روایت‌های مربوط به جلسات خصوصی با مقامات عالی نظام، مسئولیت سنگینی دارد. هرچه جایگاه افراد بالاتر باشد، انتظار جامعه برای دقت در بیان جزئیات و پرهیز از کلی‌گویی نیز بیشتر می‌شود. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با شفافیت، دقت و مسئولیت‌پذیری حفظ می‌شود، نه با روایت‌هایی که امکان برداشت‌های متفاوت از آن وجود دارد.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش و انسجام نیاز دارد. نقد رسانه‌ها و مطالبه‌گری از آن‌ها حق مسئولان است، اما در موضوعات حساس، همه طرف‌ها باید مراقب باشند که اختلاف‌نظرها یا روایت‌های ناقص، به عاملی برای ایجاد ابهام و دوگانگی در جامعه تبدیل نشود.