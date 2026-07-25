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سخنی با رئیس جمهور؛

نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست

گلایه مسعود پزشکیان از نحوه بازتاب سخنانش درباره مذاکرات، بحث تازه‌ای درباره حدود انتشار روایت‌های حساس به راه انداخت؛ با این حال، وقتی پای نقل قول از رهبر شهید انقلاب در میان است، دقت و استناد باید بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۰۴
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19951 بازدید
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۷۹

نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور، در سخنانی درباره روند تصمیم‌گیری پیرامون مذاکرات با آمریکا، به دیداری با رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و مدعی شد پس از آنکه مسائل و مشکلات کشور را مطرح کرده، ایشان بر حل موضوع و گفت‌وگو با آمریکا تأکید کرده‌اند. این اظهارات با واکنش‌هایی همراه شد؛ به‌ویژه آنکه بخش‌هایی از این سخنان در رسانه ملی بازتاب پیدا نکرد و رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع گلایه کرد.

اما نکته مهم در این میان، اصل دیگری است که نمی‌توان از آن عبور کرد؛ نقل قول از رهبر شهید انقلاب، به‌خصوص درباره موضوعات حساس و راهبردی مانند مذاکرات با آمریکا، نیازمند دقت و استناد بالاست. این یک رویه مربوط به امروز نیست؛ در دوران حیات ایشان نیز همواره انتشار مطالب منتسب به ایشان با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شد و پس از فقدان ایشان نیز این حساسیت نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه باید با دقت بیشتری ادامه پیدا کند.

طبیعی است که هر رئیس‌جمهوری یا مقام مسئولی ممکن است از نحوه بازتاب سخنان خود در رسانه‌ها گلایه داشته باشد، اما مسئله اینجاست که وقتی سخنی به یک شخصیت عالی‌رتبه نظام نسبت داده می‌شود، رسانه نمی‌تواند صرفاً بر اساس روایت یک فرد، بدون بررسی و تطبیق، آن را به‌صورت کامل منتشر کند. ممکن است در یک دیدار، درباره موضوعی مانند مذاکرات، چارچوب‌ها، شروط و خطوط قرمزی مطرح شده باشد؛ اما بیان یک کلیت بدون ارائه جزئیات و مستندات، نمی‌تواند مبنای انتشار یک روایت حساس قرار گیرد.

سایت تابناک همواره نقدهایی نسبت به عملکرد صداوسیما داشته و دارد و این رسانه را از نقد مصون نمی‌داند؛ اما در این مورد مشخص، موضوع متفاوت است. اگر صداوسیما برای جلوگیری از انتشار نقل قولی که ممکن است دقیق یا کامل نباشد، احتیاط کرده باشد، این اقدام را نمی‌توان صرفاً «سانسور» تلقی کرد. رسانه ملی وظیفه دارد مراقبت کند که مطالب نادقیق یا برداشت‌های ناقص به نام رهبر شهید انقلاب در جامعه منتشر نشود.

این موضوع نیز اتفاق تازه‌ای نیست و محدود به دولت فعلی نمی‌شود. در دولت‌های گذشته، از دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی گرفته تا دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، بارها مسئولان نسبت به نحوه بازتاب سخنان خود در رسانه ملی گلایه‌هایی داشته‌اند؛ اما اصل حاکم همواره این بوده که مطالب حساس، به‌ویژه آنچه به نقل از مقامات عالی نظام مطرح می‌شود، باید با دقت و بررسی لازم منتشر شود.

از سوی دیگر، مسئولان نیز باید بدانند که بیان خاطرات و روایت‌های مربوط به جلسات خصوصی با مقامات عالی نظام، مسئولیت سنگینی دارد. هرچه جایگاه افراد بالاتر باشد، انتظار جامعه برای دقت در بیان جزئیات و پرهیز از کلی‌گویی نیز بیشتر می‌شود. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با شفافیت، دقت و مسئولیت‌پذیری حفظ می‌شود، نه با روایت‌هایی که امکان برداشت‌های متفاوت از آن وجود دارد.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش و انسجام نیاز دارد. نقد رسانه‌ها و مطالبه‌گری از آن‌ها حق مسئولان است، اما در موضوعات حساس، همه طرف‌ها باید مراقب باشند که اختلاف‌نظرها یا روایت‌های ناقص، به عاملی برای ایجاد ابهام و دوگانگی در جامعه تبدیل نشود.

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برچسب ها
پزشکیان صدا و سیما سانسور رهبر انقلاب مذاکرات ایران و آمریکا خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۷۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
57
85
پاسخ
آقای پزشکیان وقتی به حرفی که می زنید نمیتونید عمل کنید گفتید شرکت های واسطه در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید جمع شود حتی توییت هم زدید ولی چهارشنبه گذشته فقط واریز حقوق مستقیم به نیروی شرکتی تصویب کردید در هیات دولت همرو نا امید کردید
پاسخ ها
بازنشسته فلک زده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اشتباهی منفی دادم.
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
حتی اون رسمی ها هم باید قراردای بشوند و اگر امکان داشت تعدیل شوند. دولت چقدر کار دارد که این همه نیرو دارد. بعد طرف رسمی بشود دیگر اصلا نمی توان اخراجش کرد. و مدیری که نتواند نیروی خودش را اخراج کند مدیر نیست مبصر کلاس است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نظرت چه ربطی به موضوع داشت؟؟؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
آفرین تابناک یه تحلیل خوب ازت دیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
277
112
پاسخ
از آقای وفاق باید پرسید چطور ممکن است رهبر شهیدمون در سخنرانی در جمع پرشور مردم صراحتا مخالفتشون رو با هر نوع مذاکره و توافقی با شیطان بزرگ اعلام کنن اما در جلسه خصوصی عکس این مطلب رو از آقای وفاق درخواست کنن ؟!! شما مردم رو چی فرض کردی آقای پزشکیان . همینطور برای خودت میبری و میدوزی تا صدا و سیما هم گام درستی برمیداره براش از رو شمشیر میکشی ؟ چیه قصه ؟
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شما اگه ریس صدا و سیما نباشی حتما یکی از کارکنانش هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
حرف حق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مردم از چپ و راست عبور کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
جبلی خودتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
50
196
پاسخ
چی گفته مگه که همه بهشون برخورده؟ والا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
در صداقت و راستی و جوانمردی هر کسی شک دارید در درستی این مرد شک نکنید. آقای پزشکیان خدا نگهدارتان باشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
هیچی گفته چرا همه حرفهاشو رو پخش نکردن، نه اینکه خیلی حرفای مهمی میزنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
گفته در تریبون رسمی گفته بودن مذاکره نمیکنیم ولی درجلسات خصوصی اجازه مذاکره دادند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
7
144
پاسخ
چرا کامنتها رو منتشر نمیکنین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
70
274
پاسخ
اکثریت قاطع مردم نه جنک میخواهند و نه جنگ طلب. میزان رای ملت است نه نظر شخصیتها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
هیچ آدم عاقلی جنگ نمیخواد (البته سطلیها آدم هم نیستن چه برسه به عاقل)، مهم اینه که فانتزی فکر نکنی و طرفی که جنگ رو شروع کرده رو بشناسی، همین رو بفهمین حله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مردم جنگ نمی خواهند ولی وقتی دشمن به تو حمله کند مجبوری بجنگی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
چرا فکر میکنی اینقدر باهوشی
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
احسنت که گل گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دوتا کشور ب کشور ما حمله کردن اون وقت زامبی های مسخ شده
میگن جنگ طلب ما هستیم
آخه ابله کی از جنگ خوشش میاد ولی وقتی درخواست حمله کردین دو کشور جنایتکارم از خدا خواستن حمله کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
46
214
پاسخ
صدا و سیمایی که قران ونهج البلاغه را هم تحریف می کند و اعلام می کند کار از دست امام و پیامبرش هم در رفته طبق قران و نهج البلاغه هیچ حقی ندارد. البته نکته شما درست است. ولی کیست که نداند قطعا پزشکیان بدون اجازه رهبر شهید اصلا امکان مذاکره نداشته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خوب نام رهبر شهید رو خرج میکنید، هزاران بار گفته مذاکره با آمریکا از اساس اشتباه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مشکل همین دوگانگی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
47
218
پاسخ
یعنی صدا و سیما از رییس جمهور بیشتر میفهمه؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
از رییس جمهور غیر از نالیدن چیزی ندیدیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
رییس جمهور یک پزشک است نه درس سیاست خواند نه درس ارتباطات
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
!صدا و سینمایی‌ها درس سیاست خوندهاند؟
ناشناس
| Japan |
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس 14:48
بله رئیس جمهور یک پزشکه و فقط برای آوردن مردم پای صندوق اونو تأیید صلاحیت کردن.
اما قطعاً اگه یکی مثل جلیلی رئیس جمهور میشد، الان وضع به مراتب بدتر بود و مردم بدبخت‌تر
نوری
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
123
43
پاسخ
تذکری عالی است.مطالبی که ایچادذهنیت درجامعه می کند واثبات صحت وسقم آنها امکان ندارد،نباید مطرح شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
17
119
پاسخ
اعتماد عمومی با رعایت در امانت هنگامی که کسی صحبتی رو کرده به وجود میاد. مسئولیت سخن با کسی است که اون سخن رو بر زبان میاره. اگر رییس جمهور نقل قولی کرده اند باید سخنان ایشان همانطور که صحبت کرده اند منتقل شود. اینکه سخنان ایشون با ملاحظاتی که در متن اومده، سانسور شده، اعتماد عمومی رو از بین می بره. باید به شنونده این آزادی داده بشه تا حرفهارو بشنوه و خودش انتخاب کنه چه چیزی صحیح و چه چیزی غیرصحیح است. تا کی میخواد این جهت دهی به افکار و تعیین مسیر اندیشه برای مردم یک ملت ادامه داشه باشه؟ سخنان رییس جمهور باید کامل مطرح بشه، بعد مثلا یک نهادی که مسئولیت صیانت از گفته های رهبر رو دارند یا مقام مسئول و آگاه دیگری، بیایند پاسخ خودشون به نقل قول رییس جمهور رو در همان رسانه بدهند. این مسیر باعث میشه مردم کشور شما، فکرد کردن رو فراموش نکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
رئیس جمهور حرف کذب زیاد داشته قبلا
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
به امثالکم این آزادی داده شد تا حرفهارو بشنوید و خودتون ، انتخاب کنید چه چیزی صحیح و چه چیزی غیرصحیح است، نتیجش شد انتخاب روحانی و پزشکیان..
ناشناس
| Japan |
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
حرفای شما درسته
ولی دقیقاً از کدام اعتماد صحبت می‌کنید؟
اعتماد؟ اونم به صدا و سیمای جلیلی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
18
79
پاسخ
رییس جمهور یک مملکت مبهم حرف می زنه ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تا دلت بخواد، البته کلا فقط حرف میزنه مبهم و غیر مبهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بله بلکه فراتر ...
فدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
احسنتتتتتتتتتت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اونهمه وعده وعید دم انتخابات بعد از رفتن به پاستور تبدیل شد به 100 برابر شدن قیمتها و ابرتورم جهنمی طوریکه نون خالی بسختی میشه خرید . کجاش مبهمه خیلی هم شفافه
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