از خودروهای خودران و ربات‌های صنعتی گرفته تا نرم‌افزارهایی که می‌توانند معامله‌گری، نویسندگی، پژوهش حقوقی، تشخیص پزشکی و حتی آهنگ‌سازی را انجام دهند، خودکارسازی دیگر صرفاً تصویری علمی‌تخیلی از آینده نیست و هم‌اکنون در بسیاری از صنایع جریان دارد. ویدئو با مقایسۀ وضعیت انسان‌ها با اسب‌هایی که پس از ظهور ماشین‌آلات از اقتصاد کنار گذاشته شدند، استدلال می‌کند که این بار فقط مشاغل یدی و کم‌مهارت در معرض تهدید نیستند؛ بلکه کارکنان اداری، متخصصان و حتی صاحبان برخی حرفه‌های خلاقانه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. مسئلۀ اصلی نیز بد یا خوب بودن فناوری نیست، بلکه چگونگی آمادگی جوامع برای آینده‌ای است که در آن بخش بزرگی از نیروی انسانی، بدون آنکه تقصیری داشته باشد، دیگر موردنیاز بازار کار نخواهد بود. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.