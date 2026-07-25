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ترامپ در مراسم شام خبرنگاران سوژه شد

دونالد ترامپ در جریان مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید چند بار با چشمان بسته دیده شد و به نظر می‌رسید برای باز نگه داشتن چشمانش تقلا می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۹۹
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5200 بازدید
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۵
ترامپ سوژه شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی حضور یافت و در سخنرانی بیش از یک‌ساعته خود، اظهارات تندی علیه خبرنگاران مطرح کرد و به شماری از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و چهره‌های سرشناس که پیش‌تر با آن‌ها درگیر شده بود، تاخت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اما این تنها حاشیه مراسم نبود و ویدئوهایی از ترامپ که چند بار برای مدت نسبتاً طولانی چشمانش بسته شد و به نظر می‌رسید چرت می‌زند، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و واکنش کاربران را برانگیخت.

بسیاری از کاربران با یادآوری کنایه‌های پیشین ترامپ به جو بایدن، او را «دانِ خواب‌آلود» (Sleepy Don) خطاب کردند و برخی هم این صحنه‌ها را مایه شرمساری توصیف کردند و خواستار رئیس‌جمهوری جوان‌تر و هوشیارتر شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۵
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
34
پاسخ
ان شاءالله که به زودی زود چشمهای نحسش رو ببنده و دیگه باز نکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خواب به خواب ان شاءالله به زودی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
چطوری رییس جمهوری های امریکا هاف هافو شدند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
3
پاسخ
مسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
انشالله به خواب ابدی برود کفتار خون آشام..
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