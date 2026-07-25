ترامپ در مراسم شام خبرنگاران سوژه شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی حضور یافت و در سخنرانی بیش از یک‌ساعته خود، اظهارات تندی علیه خبرنگاران مطرح کرد و به شماری از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و چهره‌های سرشناس که پیش‌تر با آن‌ها درگیر شده بود، تاخت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اما این تنها حاشیه مراسم نبود و ویدئوهایی از ترامپ که چند بار برای مدت نسبتاً طولانی چشمانش بسته شد و به نظر می‌رسید چرت می‌زند، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و واکنش کاربران را برانگیخت.

بسیاری از کاربران با یادآوری کنایه‌های پیشین ترامپ به جو بایدن، او را «دانِ خواب‌آلود» (Sleepy Don) خطاب کردند و برخی هم این صحنه‌ها را مایه شرمساری توصیف کردند و خواستار رئیس‌جمهوری جوان‌تر و هوشیارتر شدند.