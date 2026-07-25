سکوت سنتکام پس از ۱۳ شب درگیری پیاپی!

طی ۱۳ شب گذشته، سنتکام در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرده بود که به اهداف نظامی در ایران حمله می‌کند. اما در ساعات روز جمعه به وقت منطقه شرقی (ایالات متحده)، چنین اعلامیه‌ای منتشر نشد. مقر سنتکام در تامپا، فلوریدا قرار دارد که بر اساس ساعت منطقه شرقی فعالیت می‌کند.

سی‌ان‌ان نوشت: فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز جمعه اعلام نکرد که حملاتی را علیه ایران انجام داده است، در حالی که نزدیک به دو هفته بود که به‌طور روزانه به این کشور حمله می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، طی ۱۳ شب گذشته، سنتکام در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرده بود که به اهداف نظامی در ایران حمله می‌کند. اما در ساعات روز جمعه به وقت منطقه شرقی (ایالات متحده)، چنین اعلامیه‌ای منتشر نشد. مقر سنتکام در تامپا، فلوریدا قرار دارد که بر اساس ساعت منطقه شرقی فعالیت می‌کند.

مشخص نیست که آیا این امر به دلیل عدم اقدام نظامی سنتکام علیه ایران در روز جمعه بوده است یا خیر.