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سکوت سنتکام پس از ۱۳ شب درگیری پیاپی!

طی ۱۳ شب گذشته، سنتکام در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرده بود که به اهداف نظامی در ایران حمله می‌کند. اما در ساعات روز جمعه به وقت منطقه شرقی (ایالات متحده)، چنین اعلامیه‌ای منتشر نشد. مقر سنتکام در تامپا، فلوریدا قرار دارد که بر اساس ساعت منطقه شرقی فعالیت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۸
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4716 بازدید
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۶
گزارش سنتکام

سی‌ان‌ان نوشت: فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز جمعه اعلام نکرد که حملاتی را علیه ایران انجام داده است، در حالی که نزدیک به دو هفته بود که به‌طور روزانه به این کشور حمله می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، طی ۱۳ شب گذشته، سنتکام در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرده بود که به اهداف نظامی در ایران حمله می‌کند. اما در ساعات روز جمعه به وقت منطقه شرقی (ایالات متحده)، چنین اعلامیه‌ای منتشر نشد. مقر سنتکام در تامپا، فلوریدا قرار دارد که بر اساس ساعت منطقه شرقی فعالیت می‌کند.

مشخص نیست که آیا این امر به دلیل عدم اقدام نظامی سنتکام علیه ایران در روز جمعه بوده است یا خیر. 

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سنتکام حمله آمریکا به ایران سی ان ان اقدام نظامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
14
پاسخ
سکوت قبل از طوفان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شاید هم پالس مذاکرات جدید
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
شاید!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
2
پاسخ
دارن مقدمه حمله سنگین رو فراهم میکنن ، باید آماده باشیم
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
0
پاسخ
احتمالا
سکوت قبل از طوفان!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
فکر میکنم که سربازان عرصه دیپلماسی فعلا آنها را دنبال نخود سیاه فرستاده اند تا آن شاالله بعد از سفر معنوی اربعین سربازان اسلام سر صبر وارد عمل شده و دوباره گوشمالشان دهند
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