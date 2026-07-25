مطهری: ترامپ با تواضع به مذاکره برمی گردد
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، «علی مطهری» روز جمعه درباره حملات وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا گفت: اینکه یک ابرقدرت مجبور به انجام عملیات ایذایی در سواحل جنوبی ما میشود و توانایی خروج تنگه از مدیریت ایران را از طریق عملیات نظامی مستقیم ندارد، نشاندهنده قدرت ایران است؛ زیرا آمریکا بهخوبی میداند عملیات مستقیم نظامی، تلفات سنگینی برایش در پی خواهد داشت و فرجام آن نیز نامعلوم است.
ترامپ با تواضع بر سر میز مذاکره بازخواهد گشت
به نوشته ایرنا، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهنظر میرسد ترامپ دچار سردرگمی شده و هر تلاشی که میکند به در بسته میخورد. در واقع، مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران به ثمر نشسته است و ترامپ بهزودی دوباره دم از مذاکره خواهد زد با این تفاوت که اینبار ناچار است با تواضع بر سر میز مذاکره حاضر شود.
پاسخ ایران به نقض عهد و کارشکنیهای آمریکا مناسب بود
اگر هزاران انسان در شرق کشته شوند برای آنان اهمیتی ندارد، اما اگر یک غربی کشته شود، آسمان را به زمین میدوزندمطهری درباره چگونگی پاسخ ایران به اقدامات آمریکا در حمله به مناطق غیرنظامی اظهار کرد: پاسخ ایران به نقض عهد و کارشکنیهای آمریکا مناسب و بهجا بوده است. اخبار و شواهد نشان میدهند که آنها انتظار چنین واکنشی را از سوی ایران نداشتند؛ بهویژه که این پاسخ، تلفاتی نیز برای آنها به همراه داشته است.
وی ادامه داد: موضوع تلفات انسانی برای آمریکاییها اهمیت فوقالعادهای دارد؛ چرا که اگر هزاران انسان در شرق کشته شوند برای آنان اهمیتی ندارد، اما اگر یک غربی کشته شود، آسمان را به زمین میدوزند.
سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی درباره احتمال منجر شدن این درگیریهای پراکنده به یک جنگ تمامعیار گفت: بسیار بعید است که این درگیریهای پراکنده به جنگی تمامعیار منجر شود، زیرا با توجه به ایستادگی و مقاومت مردم ایران، چنین جنگی دستاوردی برای آنها نخواهد داشت.
مطهری اضافه کرد: آمریکاییها حتی اگر موفق به اشغال جزیرهای هم شوند، در نهایت مجبور خواهند شد با تحمل تلفات سنگین آنجا را ترک کنند.
تداوم انسداد تنگه هرمز، تامین انرژی آمریکا را با مخاطرات روزافزونی مواجه کرده است
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، تداوم انسداد تنگه هرمز، تامین انرژی جهان و بهویژه آمریکا را با مخاطرات روزافزونی مواجه کرده است، بهطوریکه مخالفتها با ادامه تجاوزات دولت آمریکا در داخل خاک این کشور نیز آغاز شده است. در هر صورت، استمرار مقاومت ملی ما، آینده بهتری را برای ایران رقم خواهد زد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام درگیریها بر سر حاکمیت نظم و ترتیبات ایرانی یا آمریکایی در تنگه هرمز عنوان کرد: این تقابل قطعاً به نفع ایران تمام خواهد شد، زیرا آمریکا اساسا هیچ حقی در مواهب و منافع تنگه هرمز ندارد و صرفا با قلدری، از آن سوی دنیا آمده و مدعی مشارکت در مدیریت این تنگه است، در حالی که قوانین و حقوق بینالملل نیز حق را به ایران میدهد.
مطهری بیان کرد: انشاالله ایران که امروز در برابر دو جنایتکار جنگی یعنی ترامپ و نتانیاهو ایستاده و بار تقابل با این دو دیکتاتور را به نمایندگی از دنیا به دوش میکشد، پیروز این میدان خواهد بود و در نهایت جهان از این ایستادگی قدردانی خواهد کرد.
بعضی دوست دارند جنگ باشد .