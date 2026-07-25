شکارچی عکسهای سیاه دستگیر شد!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: چند روز بعد هم مرد جوان به بهانه صحبت درباره مشکل سوگند و انجام کارهای او به خانهاش رفت. دختر جوان هم برایش چای و میوه آورد و به آشپزخانه رفت تا وسایل پذیرایی بیاورد اما بعد از اینکه برگشت و چای را نوشید از هوش رفت. سوگند ساعاتی بعد به هوش آمد و با خانهای بهم ریخته روبهرو شد و فهمید طلا و دلارهایش به سرقت رفته است.
با شکایت به پلیس خیلی زود متوجه شد او تنها دختری نبوده که در دام مرد شیاد گرفتار شده است بلکه مرد جوان تحت عنوان کارآگاه پلیس و شخصی که در مراجع قضایی و پلیسی آشنا دارد سوژههایش را شکار میکرده و بعد از جلب اعتماد زنان و دختران، وارد خانه آنها میشده و بعد از بیهوش کردن آنها سرقتهایش را انجام میداده است.
در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت خبر سرقت از یک مغازه به پلیس اعلام شد. صاحب مغازه گفت که شاگردش 300 میلیون تومان پول و 500 میلیون تومان طلا از گاوصندوق مغازه سرقت کرده بود. در بررسیها مشخص شد که سارق مغازه کسی نیست جز همان مأمور قلابی پلیس که تحت تعقیب بود.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت با زیر نظر گرفتن کافی شاپهای شهر سرانجام موفق شدند متهم را در حالی که قصد فریب دختر جوانی را داشت، شناسایی و دستگیر کنند.
در بازجوییها متهم به سرقتهای سریالی از 15دختر و زن جوان اعتراف کرد و در ادامه مشخص شد که متهم در شهرهای دیگری از جمله شیراز نیز نقشههایش را اجرا کرده است.
ترفندی برای جلب اعتماد زنان
متهم در تشریح جرایم خود گفت: «سوژههایم را از بین زنان و دخترانی که تنها به کافههای شهر میآمدند انتخاب میکردم. خودم را پلیس یا فردی دارای نفوذ در دستگاههای دولتی معرفی میکردم و آنها هم خیلی زود اعتماد میکردند.»
چطور به خانههایشان راه پیدا میکردی؟
به بهانه دریافت مدارک برای حل مشکلاتشان یا به بهانه خواستگاری.
فقط سرقت میکردی؟
نه. گاهی اوقات از سوژههایم فیلم و عکس سیاه تهیه میکردم و بعد از سرقت با آنها تماس گرفته و آنها را تهدید به انتشار تصاویر و فیلمهایشان میکردم و در مرحله بعدی از آنها اخاذی میکردم.
احتمال نمیدادی که دستگیر شوی؟
چون با دعوت خودشان وارد خانههایشان شده بودم احتمال اینکه شکایت کنند کم بود.
سابقه داری؟
بله به خاطر سرقت قبلاً هم بازداشت شدهام اما این اولین باری است که به این شیوه سرقت میکنم.