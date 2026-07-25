حملۀ ارتش تروریست آمریکا به یک کشتی

ارتش تروریستی ایالات متحده اعلام کرد یک کشتی تجاری دیگر را که مکرراً برای شکستن محاصرهٔ بنادر ایران تلاش می‌کرد، زمین‌گیر و از کار انداخته است.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش تروریستی ایالات متحده اعلام کرد یک کشتی تجاری دیگر را که مکرراً برای شکستن محاصرهٔ بنادر ایران تلاش می‌کرد، زمین‌گیر و از کار انداخته است.

طبق اعلام سازمان تروریستی سنتکام این دومین شناور تجاری است که از زمان برقراری مجدد این محاصره متوقف می‌شود.