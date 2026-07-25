حملۀ ارتش تروریست آمریکا به یک کشتی
ارتش تروریستی ایالات متحده اعلام کرد یک کشتی تجاری دیگر را که مکرراً برای شکستن محاصرهٔ بنادر ایران تلاش میکرد، زمینگیر و از کار انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۵۵| |
5584 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش تروریستی ایالات متحده اعلام کرد یک کشتی تجاری دیگر را که مکرراً برای شکستن محاصرهٔ بنادر ایران تلاش میکرد، زمینگیر و از کار انداخته است.
طبق اعلام سازمان تروریستی سنتکام این دومین شناور تجاری است که از زمان برقراری مجدد این محاصره متوقف میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱