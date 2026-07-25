انفجار جدید در بابالمندب
یک نفتکش سعودی که قصد عبور از بابالمندب را داشت، منفجر شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۴۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانههای عربستانی خبر داذند، نفتکش «NCC MASA» متعلق به یکی از شرکتهای سعودی، امروز (جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵) هنگام تردد در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، این حمله خسارت به بدنه شناور وارد کرده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنشها در بابالمندب بهشدت افزایش یافته است.
روز دوشنبه گذشته، انصارالله (حوثیهای یمن) محاصره دریایی کشتیهای مرتبط با عربستان در این تنگه راهبردی را اعلام کردند.
پیش از این نیز دو نفتکش سعودی دیگر به نامهای «Encelia» و «Layla» در همین منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته بودند.
این شناور از سه روز پیش با سیستم شناسایی خودکار (AIS) خاموش در حال حرکت بوده است.
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