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چرا پرویز پرستویی از پهلوی‌چی‌ها عذرخواهی کرد؟ + عکس

پرویز پرستویی که چندی پیش با یادی از جنایات علیه دانش آموزان میناب بر پهلوی و طرفدارانش لعنت فرستاده بود، حالا فضای به وجود آمده در مجازی، حمله گله‌ای پهلوی چی‌ها و ربات‌هایشان را مهم انگاشته و یا برای فرار از دست این حملات دعوت کنندگان ترامپ به حمله علیه ایران و توجیه کنندگان جنایت میناب را هم‌وطن دانسته و از استوری پیشین خود عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۴۶
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15270 بازدید
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۳۱
پرویز پرستویی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پرویز پرستویی چند روز پیش استوری‌ای منتشر کرد که در آن یاد شهدای میناب را زنده کرد، از جمله کودکانی که در آن حادثه تلخ جان باختند. 

این استوری در واقع بازنشر یک فیلم بود، فیلمی که به اتفاق تلخ همان روز و پیدا شدن قطعه‌های پیکر شهدای کودک مدرسه میناب برمی‌گشت.

در همان فیلم نوشته شده بود بر پیروان پهلوی تا ابد لعنت باد، چون این جنگ از همان جایی شروع شد که این افراد از عمویشان خواستند به ایران حمله کند. 

کافی‌ست کمی به عقب برگردیم و یادمان بیاید که همین حادثه میناب را همین افراد در همان زمان توجیه می‌کردند.اما اتفاقی که بعد از انتشار این استوری افتاد، خودش داستان جداگانه‌ای دارد. موج بزرگی از فحاشی در فضای مجازی راه افتاد و پرستویی هدف اصلی آن شد. این را باید گفت که فحاشی در این فضا چیز تازه‌ای نیست، همیشه بوده و سعی کرده تا دیکتاتورگونه نظرات مخالفش را خفه کنم.
همین فشار بود که باعث شد پرستویی در پستی دیگر عذرخواهی کند و بنویسد قصد توهین به هم‌وطنانش را نداشته است.

با این حال، پیش از آنکه این ماجرا همین‌جا تمام شود و با پذیرش این نکته که لشکر غیر واقعی و مجازی پهلوی ترسناک و دیکتاتور است چند نکته هست که باید با استدلال روشن شوند.

اول اینکه عامل جنایت و شهادت دانش‌آموزان میناب هرگز نمی‌تواند هم‌وطن قربانیانش به‌حساب بیاید. این حرف بی‌دلیل نیست. هم‌وطن‌بودن فقط یک رابطه جغرافیایی یا زبانی نیست، بلکه بر اشتراک در سرنوشت و منافع یک ملت شکل می‌گیرد. کسی که با دعوت عملی به حمله نظامی علیه کشورش، در کشته‌شدن کودکان همان سرزمین سهیم می‌شود، دیگر در این رابطه جایی ندارد. پس نمی‌شود صرفاً به خاطر تابعیت یا زبان مشترک، او را در همان دسته‌ای قرار داد که قربانیانش هستند.

نکته دوم به خود فضای مجازی برمی‌گردد. اینستاگرام، با همه شکل و شمایلی که دارد، بازتاب دقیقی از افکار عمومی جامعه نیست.
از اساس سلبریتی‌ها دچار این خطا شده و آن را بازتاب جامعه می‌دانند.

اما در این فضا الگوریتم انتشار محتوا، شکل‌گیری حباب‌های اجتماعی خاص و سهولت ساخت حساب‌های جعلی یا ناشناس باعث می‌شود صداهای پرسروصدا و سازمان‌یافته بیشتر از واقعیت به چشم بیایند.

اگر بخواهیم این ادعا را بسنجیم، کافی‌ست همان محتوا را در بستری داخلی مثل ایتا هم منتشر کنیم و واکنش‌ها را کنار هم بگذاریم تا به تفاوت نگاه حتی در دو فضای متفاوت در جهان مجازی نیز آگاه شویم. 

 اتفاقی که نشان می‌دهد آنچه در اینستاگرام دیده می‌شود، صدای همه جامعه نیست، بلکه بازتاب یک جریان خاص در همان پلتفرم است. در مقابل، همان مردمی که شب‌ها در خیابان‌های واقعی حضور دارند و از محکومیت عاملان جنایت میناب حمایت می‌کنند، تصویری دیگر و شاید صادقانه‌تر از افکار عمومی به دست می‌دهند.

 پرویز پرستویی در پست آخرش نوشته است که به تمامی تفکرات احترام می‌گذارد؛ فقط سوال اینجا است که آیا تفکرات صهیونیستی در مقابل با فلسطین قابل احترام است و یا رقصنده‌های روی خون شهدای میناب نیازمند احترامند؟

 به‌نظر جنگ اخیر باید ما را به سمتی ببرد که موضع مشخص داشته باشیم؛ افکار عمومی دیگر پذیرنده حد وسطی که سعی می‌کند هم نظرش را بگوید و هم رضایت طرفین را کسب کند، نیست.

 بازتاب عمومی به این اتفاقات نیز خود گویای همین اصل است.

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برچسب ها
پرویز پرستویی بازیگر رضا پهلوی آمریکا ایران حمله میناب مدرسه شهادت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳۱
حق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
17
27
پاسخ
اقامت و ترس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
23
42
پاسخ
ترسو وقتی نمی تونی حرف دلت بزنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ترسوتر از پرویز پرستویی نمی‌شناسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
24
46
پاسخ
صد رحمت به بوقلمون !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
54
45
پاسخ
هموطن ؟!!!! پهلوی چی هایی که در اروپا با پرچم اسرائیل با لباس های برهنه با هرزگیشون از حمله اسرائیل کثیف به ایران خوشحالی میکردن و رقاصی میکردن رو هموطن خطاب میکنی ؟!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اینها فقط فارسی حرف می‌زنند. هموطن ما نیستند. مشتی بی هویت هستند که پرچم اسرائیل غاصب و کودک کش رو در تجمعات چند نفریشون به دوش می‌کشن. آقای پرستویی اول افراد رو بشناس بعد بگو هموطن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
لعنت بر پهلوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
41
43
پاسخ
پرویز جان واقعا یه لایک و فالوور اینقدر ارزش داره که اینطور مقابل یک مشت سطلی وحشی پهلوی چی خودت رو حقیر کنی ؟ بیا من آشنا دارم با قیمت خوب برات لایک و فالوور میزنه پیچت بره بالا، نیاز نیست اینطور به فلاکت بندازی خودت رو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
27
44
پاسخ
با مواضع اخیر ایشون کمی امیدوار شده بودیم ممنون از آقای پرستویی که نشون دادن سلبریتی جماعت چه نون به نرخ روز خورهایی هستن

ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بله سلبریتی جماعت نوعا هویت خاصی نداره!! پیرو حزب باده!! امثال پرستویی اینو خوب نشون دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
32
38
پاسخ
پرستویی از لیست ما خط خوردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
41
35
پاسخ
اگر از سلطنت طلب ها و پهلوی چی ها ، فحش و توحش و حیوانیت و وحشی گری رو بگیرن ، چه چیزی برای گفتگو و تعامل با سایر افراد دارن ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ظاهرا پرویز پرستویی هم از همین توحش و حیوانیت سلطنت طلب‌ها ترسیده!!! واقعا که! آقای پرستویی از خون شهدا بترس نه از مشتی افراد نجس دهان و وحشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
30
39
پاسخ
پرویز جان دنیا محل گذره ، امروز اکبر عبدی فوت کرد ، یه روزم نوبت شما میشه، روز حساب در پیشگاه خداوند لایک و فالوورهات به دادت نمیرسن .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
40
25
پاسخ
خائن
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