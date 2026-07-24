عکس: تخلیۀ پایگاه هوایی آمریکایی الظفره در امارات
تصاویر ماهوارهای امروز شرکت سنتینل-۲ حاکی از تخلیۀ پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در امارات است؛
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۳| |
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به گزارش تابناک، تصاویر ماهوارهای امروز شرکت سنتینل-۲ حاکی از تخلیۀ پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در امارات است؛ ۳ روز قبل، ۵ هواپیمای ارتش تروریستی آمریکا در این پایگاه مستقر بودند.
همچنین طبق تصاویر ماهوارهای این شرکت، آمریکا پایگاه نظامی خود در العدید قطر را نیز به طور کامل تخلیه کرده است.
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