عکس: تخلیۀ پایگاه هوایی آمریکایی الظفره در امارات

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای امروز شرکت سنتینل-۲ حاکی از‌ تخلیۀ پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در امارات است؛ ۳ روز قبل، ۵ هواپیمای ارتش تروریستی آمریکا در این پایگاه مستقر بودند.

همچنین طبق تصاویر ماهواره‌ای این شرکت، آمریکا پایگاه نظامی خود در العدید قطر را نیز به طور کامل تخلیه کرده است.