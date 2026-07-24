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عکس: تخلیۀ پایگاه هوایی آمریکایی الظفره در امارات

تصاویر ماهواره‌ای امروز شرکت سنتینل-۲ حاکی از‌ تخلیۀ پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در امارات است؛
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۳
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5264 بازدید
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امارات

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای امروز شرکت سنتینل-۲ حاکی از‌ تخلیۀ پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در امارات است؛ ۳ روز قبل، ۵ هواپیمای ارتش تروریستی آمریکا در این پایگاه مستقر بودند. 

همچنین طبق تصاویر ماهواره‌ای این شرکت، آمریکا پایگاه نظامی خود در العدید قطر را نیز به طور کامل تخلیه کرده است.

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امارات آمریکا پایگاه هوایی پایگاه نظامی تخلیه جنگ ایران تنگه هرمز نقض آتش بس پایگاه های آمریکایی قطر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
این حجم از تخلیه نیرو و تجهیزات مشکوک نیست؟
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