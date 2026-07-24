به گزارش تابناک، دونالد ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود از نخست وزیر بلغارستان به دلیل موافقت او برای استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در جنگ علیه ایران قدردانی کرد!

رئیس جمهوری آمریکا با به اشتراک گذاشتن لینک خبر شبکه نیوز مکس مبنی بر اینکه بلغارستان از ترامپ حمایت می کند، از این کشور در همسویی با جنگ بی دلیل خود و تجاوز به ایران قدردانی کرد.

نیوز مکس گزارش داد که بلغارستان، استفاده واشنگتن از پایگاه‌های هوایی خود را در پارلمان این کشور تصویب کرد.

این رسانه آمریکایی گزارش داد: پارلمان بلغارستان به ارتش ایالات متحده اجازه داد تا از پایگاه هوایی بزمر این کشور برای پشتیبانی از عملیات آمریکا علیه ایران استفاده کند.

دولت ترامپ در تلاش برای جلب حمایت چند متحد اروپای غربی برای پشتیبانی از حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران، با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده است.

پیش از این، اعضای ناتو حاضر به همراهی در جنگ بی دلیل آمریکا علیه ایران نشده اند.