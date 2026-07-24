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تشکر ترامپ از بلغارستان به‌خاطر همسویی در جنگ با ایران!

رئیس‌جمهوری آمریکا از نخست‌وزیر بلغارستان به دلیل همسویی در جنگ علیه ایران قدردانی کرد!
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۱
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4086 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود از نخست وزیر بلغارستان به دلیل موافقت او برای استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در جنگ علیه ایران قدردانی کرد!

رئیس جمهوری آمریکا با به اشتراک گذاشتن لینک خبر شبکه نیوز مکس مبنی بر اینکه بلغارستان از ترامپ حمایت می کند، از این کشور در همسویی با جنگ بی دلیل خود و تجاوز به ایران قدردانی کرد.

نیوز مکس گزارش داد که بلغارستان، استفاده واشنگتن از پایگاه‌های هوایی خود را در پارلمان این کشور تصویب کرد.

این رسانه آمریکایی گزارش داد: پارلمان بلغارستان به ارتش ایالات متحده اجازه داد تا از پایگاه هوایی بزمر این کشور برای پشتیبانی از عملیات آمریکا علیه ایران استفاده کند.

دولت ترامپ در تلاش برای جلب حمایت چند متحد اروپای غربی برای پشتیبانی از حملات تجاوزکارانه خود علیه ایران، با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده است.

پیش از این، اعضای ناتو حاضر به همراهی در جنگ بی دلیل آمریکا علیه ایران نشده اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
5
پاسخ
مردم بلغارستان باید به مردم ایران پاسخگو باشند و در ریختن خون ایرانیان شریک امریکا و رژیم صهیونی هستند
ممد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
ایران باید از بلغارستان اول شکایت کند. بعد به اتحادیه اروپا شکایت کند. ودفعه سوم. با حمله قوی. ادوات امریکا را در این کشور نابود کند. تا درس عبرت باشد برای یاغیان که از دزد دریایی و وحشی های فاسد جزیره واپسین حمایت نکنند
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