هشدار غریبآبادی در دیدار با سفرا و کارداران اروپایی
به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم. در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع میکنیم.
وی افزود: این جنگها هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و تنها صلح و امنیت منطقهای و جهانی را به مخاطره میاندازند. همچنین گفتم انتظار میرود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بینالملل صیانت نموده و تجاوز را محکوم نماید.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: البته معدودی از اروپاییها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند. لازم است دولتهای اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنبالهرو نیروی متجاوز.