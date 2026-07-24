آمادهسازی ۲۶ موکب در مرز باشماق برای استقبال از زائران اربعین
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، روند آمادهسازی مرز بینالمللی باشماق مریوان برای میزبانی از زائران شتاب گرفته و دستگاههای اجرایی و خدماتی با بسیج امکانات، در حال تکمیل زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات به زائران هستند.
در همین راستا، عملیات استقرار و تجهیز موکبهای خدماتی در مسیر سبز مریوان در حال انجام است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۲۶ موکب خدماتی در مجاورت بیمارستان سیار شهید شیخالاسلام مستقر خواهند شد تا خدمات رفاهی، پذیرایی، فرهنگی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه کنند.
یکی از اقدامات شاخص امسال در مرز باشماق، راهاندازی سیستمهای مهپاش برای نخستینبار است که با هدف کاهش گرمای هوا و ایجاد شرایط مناسبتر برای تردد زائران در طول مسیر نصب و راهاندازی میشود؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در افزایش رفاه و آسایش زائران، بهویژه در روزهای گرم مردادماه، داشته باشد.
بر اساس برنامه اعلام شده، مرز بینالمللی باشماق از سوم تا پانزدهم مردادماه آماده پذیرش و عبور زائران اربعین خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد در این بازه زمانی پیشبینی شده است.
در حوزه حملونقل نیز با هدف کاهش هزینههای سفر زائران، تردد در مسیر باشماق تا سلیمانیه بهصورت رایگان انجام خواهد شد و کرایه مسیر سلیمانیه تا عتبات عالیات نیز ۲۵ هزار دینار تعیین شده است.
مرز باشماق در سالهای اخیر به عنوان یکی از مسیرهای امن، روان و کمترافیک تردد زائران اربعین شناخته شده و مسئولان امیدوارند با تکمیل زیرساختهای خدماتی، استقرار موکبها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امسال نیز زائران بتوانند با سهولت، امنیت و آرامش بیشتری از این گذرگاه بینالمللی راهی عتبات عالیات شوند.