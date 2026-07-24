اکبر عبدی درگذشت

اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک، اکبر عبدی، بازیگر و هنرمند نام آشنای سینما و تلویزیون در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

بهاره افشاری، بازیگر با انتشار تصاویری از اکبر عبدی خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرد.

در همین حال، مسعود ده نمکی، کارگردان سه گانه «اخراجی‌ها» نیز خبر درگذشت اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون را تایید کرد.

او چندی پیش در بیمارستان بستری بود و مرخص شد و حدود ساعت ۲۰ امشب متاسفانه در منزل دارفانی را وداع گفت.

زمان ورود به تلویزیون و سینما

اکبر عبدی یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران در ۴ شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد.

عبدی در سال ۱۳۵۹ با تله‌تئاتر «سنجاب‌ها» برای اولین بار جلوی دوربین رفت. همان سال با سریال «مثل‌آباد» وارد تلویزیون شد و نقطه عطف شهرتش، سریال کودکانه «باز مدرسه‌ام دیر شد» (۱۳۶۲) به کارگردانی حسین افصحی بود.

ورودش به سینما در سال ۱۳۶۳ با فیلم «جنجال بزرگ» آغاز شد. عبدی با فیلم‌های کمدی چون «مردی که موش شد»، «اجاره‌نشین‌ها»، «گراند سینما» و «ای ایران» استعدادش را در ژانر طنز اثبات کرد.

عبدی اولین سیمرغ بلورینش را در سال ۱۳۶۸ (۲۹ سالگی) برای نقش غلامرضا، پسر معلول خانواده در فیلم «مادر» علی حاتمی دریافت کرد.

دومین سیمرغ را در سال ۱۳۹۰ برای فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران به دست آورد.

یکی از ماندگارترین نقش های او در «آدم‌برفی» داوود میرباقری و بازی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» ساخته محسن مخملباف بود.

تابناک این ضایعه را به جامعه سینمایی کشور و خانواده محترم وی تسلیت می‌گوید.