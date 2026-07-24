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اکبر عبدی درگذشت

اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۱۴
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124317 بازدید
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۷۶
اکبر عبدی

به گزارش تابناک، اکبر عبدی، بازیگر و هنرمند نام آشنای سینما و تلویزیون در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

بهاره افشاری، بازیگر با انتشار تصاویری از اکبر عبدی خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرد.

در همین حال، مسعود ده نمکی، کارگردان سه گانه «اخراجی‌ها» نیز خبر درگذشت اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون را تایید کرد.

او چندی پیش در بیمارستان بستری بود و مرخص شد و حدود ساعت ۲۰ امشب متاسفانه در منزل دارفانی را وداع گفت.

زمان ورود به تلویزیون و سینما

اکبر عبدی یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران در ۴ شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد.

عبدی در سال ۱۳۵۹ با تله‌تئاتر «سنجاب‌ها» برای اولین بار جلوی دوربین رفت. همان سال با سریال «مثل‌آباد» وارد تلویزیون شد و نقطه عطف شهرتش، سریال کودکانه «باز مدرسه‌ام دیر شد» (۱۳۶۲) به کارگردانی حسین افصحی بود.

ورودش به سینما در سال ۱۳۶۳ با فیلم «جنجال بزرگ» آغاز شد. عبدی با فیلم‌های کمدی چون «مردی که موش شد»، «اجاره‌نشین‌ها»، «گراند سینما» و «ای ایران» استعدادش را در ژانر طنز اثبات کرد.

عبدی اولین سیمرغ بلورینش را در سال ۱۳۶۸ (۲۹ سالگی) برای نقش غلامرضا، پسر معلول خانواده در فیلم «مادر» علی حاتمی دریافت کرد.

دومین سیمرغ را در سال ۱۳۹۰ برای فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران به دست آورد.

یکی از ماندگارترین نقش های او در «آدم‌برفی» داوود میرباقری و بازی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» ساخته محسن مخملباف بود.

تابناک این ضایعه را به جامعه سینمایی کشور و خانواده محترم وی تسلیت می‌گوید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۷۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
30
پاسخ
خدا رحمتش. کند ..بهترین کمندین ایران بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
23
پاسخ
قلبم شکست
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
29
پاسخ
خدا رحمت کنه. دوسش داشتیم
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
21
پاسخ
روحت شاد مرد
همیشه در قلب ما خواهی ماند
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
16
پاسخ
خیلی روزهای بدی هست. خدا رحمتشون کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
14
پاسخ
چه قدر قشنگ می خوند:

از آه سردت آسمون می لرزه - دل از سکوت جادوییت می ترسه
کی بهتر از من با تو هم زبونه - قصه های نگفتت رو می دونه
کی شونه هاش مرهم گریه هاته - می شکنه اما تا ابد باهاته

خدا رحمتش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
20
پاسخ
روح تون شاد مرد بی نظیر ما به جز خیر و خوبی و کارهای ماندگار و جزخوبی چیز دیگری ندیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
13
پاسخ
روحش شاد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
15
پاسخ
خداوند رحمتش کنه،خاطرات زیادی بابازیهای ماندگار این بازیگر محترم داشتیم،روحش شادوقرین رحمت الهی نه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
14
پاسخ
یادش گرامی
با ادمی برفی کلی گریه کردم
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