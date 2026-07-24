سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز جمعه با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر تلفنی صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی عصر امروز جمعه در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، تشدید تنش جاری میان ایران و ایالات متحده و راهکارهای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

سید عباس عراقچی و سید بدر البوسعیدی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، عصر امروز جمعه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس، متعاقب پاسخ‌های متقابل و متناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورمان، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی، راهکارها و همکاری‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.