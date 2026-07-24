به گزارش تابناک به نقل از رسانه آمریکایی سی بی اس، نگرانی فزاینده‌ای را در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور، در مورد سرعت فزاینده استفاده ایالات متحده از موشک‌های رهگیر و سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق در خاورمیانه، در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران، آشکار کرد.

به گفته مقامات، کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و سلاح‌های دوربرد، رهبران نظامی را تحت فشار قرار می‌دهد، کسانی که سعی می‌کنند بین الزامات جنگ و حفظ آمادگی برای هرگونه رویارویی احتمالی در منطقه هند و اقیانوس آرام، به ویژه با چین، تعادل برقرار کنند.

مقامات توضیح دادند که واشنگتن «نمی‌تواند با سرعت فعلی مصرف مهمات دقیق ادامه دهد»، در حالی که صنعت نظامی قادر به تولید موشک‌هایی با سرعت کافی برای پر کردن ذخایر مصرف شده یا منتقل شده به فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیست.

این گزارش می‌افزاید که ارتش ایالات متحده به جای استفاده گسترده از موشک‌های کروز دوربرد مانند تاماهاوک و JASSM که در مراحل اولیه جنگ به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند، به طور فزاینده‌ای به بمب‌های هدایت‌شونده با GPS مجهز به JDAM و بمب‌های با قطر کوچک متکی است.

این گزارش به نقل از مقامات می‌گوید که ذخایر موشک‌های ATACMS دوربرد محدود است، در حالی که مقادیر نسبتاً بیشتری از موشک‌های کوتاه‌برد GMLRS در دسترس است که به فرماندهان نظامی انعطاف‌پذیری بیشتری در "رسیدن به اهداف" می‌دهد.

به گفته مقامات، مهمترین نگرانی‌ها مربوط به موشک‌های دفاع هوایی، به ویژه سیستم‌های پاتریوت و THAAD است که علیه موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک و پهپادها استفاده شده‌اند و منجر به تخلیه سریع‌تر آنها نسبت به توانایی صنعت برای جایگزینی آنها شده است.

وزارت جنگ ایالات متحده ذخایر موشک‌های رهگیر را از مناطق دیگر، از جمله ذخایری که در ابتدا برای منطقه هند و اقیانوسیه در نظر گرفته شده بود، منتقل کرده است و در نتیجه آمادگی در آن منطقه را کاهش داده است، که برای واشنگتن در رویارویی با چین در اولویت است. این گزارش نتیجه گرفت که بحران نه تنها مربوط به هزینه سلاح‌ها، بلکه مربوط به زمان لازم برای جایگزینی آنها نیز هست، زیرا بسیاری از مهماتی که ظرف چند هفته یا چند ماه مصرف می‌شوند، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا جایگزین شوند.