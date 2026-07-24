چرا ایران با این شدت به کویت حمله میکند؟
به گزارش تابناک، یکی از پرسشهای مهم این روزها این است که چرا بخش مهمی از حملات نظامی ایران که در پاسخ به جنایات آمریکاییها صورت میگیرد، بر کویت متمرکز است؟ آیا این صرفاً به این دلیل است که ما از حکومت کویت بیزاریم؟ و یا دلایل نظامی خاصی دارد؟
ایران به این ۶ دلیل کویت را میزند:
۱. نزدیکی جغرافیایی: فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر، کویت را هدفی آسان و کمهزینه برای موشکها و پهپادهای ایران ساخته
۲.میزبانی از نیروهای آمریکا: حضور ۱۳ هزار سرباز آمریکایی در پایگاههای کویت
۳.وابستگی حیاتی به آب: هدف قرار دادن آبشیرینکنها (۹۰٪ تأمین آب کویت) در اوج تابستان، سلاحی راهبردی برای فشار حداکثری است.
۴.هدف بیتلافی: کویت توان نظامی پاسخگویی به ایران را ندارد و به شدت به چتر امنیتی آمریکا وابسته است.
۵. پیام به منطقه: همکاری نظامی با آمریکا، امنیت داخلی کشورهای همسایه را به خطر میاندازد.
۶. ضربه به حمله زمینی: جزیره بوبیان کویت نزدیکترین مکان برای تصرف خارک و مناطق نفتی است.