شمار شهدای حملات اخیر دشمن آمریکایی به کشور
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۵۹ نفر در حملات به کشور از ۶ تیر تا امروز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۹| |
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به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:
«از ۶ تیر تا ساعت ۱۱ صبح ۲ مرداد، در پی حملات هوایی آمریکا، ۶۶۶ نفر مصدوم شدند؛ ۶۱۳ نفر پس از درمان ترخیص، ۳۲ نفر بستری و ۲۱ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند.
همچنین ۵۹ نفر به شهادت رسیدند؛ ۶ شهید خانم و ۳ شهید زیر ۱۸ سال. در این مدت ۵۲ عمل جراحی برای مصدومان انجام شد.»
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