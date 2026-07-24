بیانیه پایانی نشست شانگهای بدون اشاره به تجاوز علیه ایران
به گزارش تابناک، این بیانیه توسط وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان و در پی نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر چولپونآتا برگزار شد، صادر شدهاست.
در این بیانیه وزیران خارجه کشورهای عضو هیچ اشارهای به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نکردهاند.
در این بیانیه آمدهاست: این نشست در سالی که مصادف با بیست و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است برگزار شد و به عنوان مرحله نهایی تمهیدات برای نشست آتی سران این سازمان در بیشکک عمل کرد. ریاست دورهای قرقیزستان تحت شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» در حال انجام است.
وزرا در این نشست به بررسی موضوعات جاری بینالمللی و منطقهای، از جمله امنیت و ثبات در سراسر منطقه سازمان همکاری شانگهای، توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی، پیوندهای حملونقلی، انرژی، دیجیتالسازی و ارتباطات فرهنگی و بشردوستانه پرداختند.
در فضای ناشی از افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و بحران اعتماد در روابط بینالملل، وزرا بر ضرورت انسجام تلاشها برای ترویج یک نظم جهانی چندقطبی و عادلانه و همچنین تضمین امنیت، ثبات و توسعه پایدار تأکید کردند.
آنها موضع مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مبنی بر تقویت نقش محوری سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و نیز اهمیت پایبندی به منشور ملل متحد را مورد تأکید مجدد قرار دادند.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین تعهد خود را بر تقویت هرچه بیشتر همکاریها در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، تجزیهطلبی، جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و سایر چالشها و تهدیدات مدرن تصریح کردند.
در دستور کار اقتصادی، وزرا پیشرفتهای حاصلشده در رایزنیها برای تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» به منظور حمایت از پروژههای مشترک سرمایهگذاری، زیربنایی، حملونقلی و لجستیکی را مورد توجه قرار دادند.
در حوزه فرهنگی و بشردوستانه، وزرا رویدادهای برگزارشده در طول دوره ریاست قرقیزستان، از جمله «دو ماراتن بینالمللی ایسیککول سازمان همکاری شانگهای» و «مجمع بینالمللی ایسیککول» ویژه بزرگداشت میراث چنگیز آیتماتوف را مثبت ارزیابی کردند.
توجه ویژهای نیز به تمهیدات مربوط به نشست آتی شورای سران دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای معطوف شد. وزرا بسته اصلی اسناد را که قرار است جهت بررسی به رهبران این سازمان ارائه شود، به تصویب رساندند.
این نشست بار دیگر بر تعهد مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تقویت صلح، ثبات، روابط همسایگی نیکو و توسعه مشترک بر پایه احترام متقابل و اقدام هماهنگ تأکید کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد شهر چولپنآتا در جمهوری قرقیزستان شد.
سید عباس عراقچی در سخنرانی خود در جمع وزیران امور خارجه کشورهای عضو ضمن اشاره به ضرورت «گذار از همکاریهای عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعهمحور» تاکید کرد: «سکوت و مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران،متجاوزان را به تکرار جنایت تشویق میکند.»
عراقچی در حاشیه این نشست با همتایان خود از کشورهای عضو، از جمله وزیر خارجه جمهوری بلاروس، وزیر خارجه فدراسیون روسیه، وزیر خارجه جمهوری ازبکستان، وزیر خارجه قرقیزستان و وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
نشست دورهای شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) به ریاست جمهوری قرقیزستان در شهر چولپونآتا برگزار شد. این نشست در سالی برگزار میشود که مصادف با بیستوپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است و یکی از مهمترین رویدادهای سطح عالی در دوران ریاست قرقیزستان بر این سازمان با شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای؛ با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی» به شمار میرود.
در این رویداد، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نمایندگان نهادهای دائمی این سازمان حضور دارند. شرکتکنندگان درباره مسائل جاری بینالمللی و منطقهای، همچنین وضعیت و چشمانداز همکاریهای چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای گفتوگو کردند. تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی، تعمیق پیوندهای فرهنگی و بشردوستانه و ارتقای کارآمدی این سازمان از محورهای اصلی این نشست اعلام شدهبود.
وزیران همچنین پیشنویس اسناد مربوط به اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ کرده و روند آمادهسازی برای این اجلاس که قرار است در بیشکک برگزار شود، بررسی خواهند کرد.