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دیدار و رایزنی وزیران خارجه قطر و انگلیس

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با همتای انگلیسی خود درباره ضرورت کاهش تنش در منطقه بحث و رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۷۶
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وزیر خارجه قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه قطر امروز(جمعه) اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با اد میلیبند، همتای انگلیسی ضمن بررسی همکاری میان دو کشور و راه‌های تقویت آن و نیز تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک صورت گرفته، درباره هماهنگی مشترک به منظور کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

این وزارتخانه تصریح کرد که وزیر خارجه قطر در این گفتگو بر لزوم پایبندی همه طرفها به گفتگو و دیپلماسی و اجرای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. 

وزیر خارجه قطر مجددا بر حمایت کامل کشورش از همه تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنش و دستیابی به توافق فراگیری که به صلح دائمی در منطقه می‌انجامد تاکید کرد.

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