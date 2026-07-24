دشمن با دو قطبیسازی تقویت میشود
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «حجتالاسلام سید علی شاهچراغی» امام جمعه شهرری در خطبههای نماز جمعه این هفته با بیان اهمیت اجتماع عبادی نماز جمعه گفت: تریبون نماز جمعه تریبون نظام ولایت و رهبری است و سخن شخصی امام جمعه نیست.
حجت الاسلام شاهچراغی درباره شأن نماز جمعه گفت: تریبون نماز جمعه، تریبون نظام ولایت و رهبری است و تریبون شخصی امام جمعه یا سخنگاه دفاع از فرد نیست. این تریبون متعلق به مردم است تا آنچه را در هفته نیاز دارند، در چارچوب مسائل کشور و با محوریت رهبری دریافت کنند.
وی ضمن یادآوری اینکه مردم باید در صحنه حضور داشته باشند گفت: توصیه میکنم مردم زودتر به کربلا بروند و زودتر هم به میدانها برگردند.
حجتالاسلام شاهچراغی تأکید کرد: حضور مردم در مسیر مقاومت، امیدآفرین است و دشمن باید از این وحدت و ایستادگی غافلگیر شود.
وی در ادامه با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب، با بیان اینکه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای چند پیام داشتند؛ یکی تقدیر و تشکر و دیگری پیام به مردم ایران، افزود: در این پیامها، محورهایی مانند وفاداری مردم، امید به پیروزی، پرهیز از دلبستن به وعدههای دشمن، و ایستادگی در برابر فشارها مطرح شده است.
حجتالاسلام شاهچراغی در ادامه با اشاره به ایستادگی در برابر تهدید دشمن گفت: جبهه مقاومت برای دشمن فراموشنشدنی است و نمونه اخیر نشان داد در برابر حرکتهای ظالمانه در جنوب کشورمان، جمهوری اسلامی و رزمندگانش پایگاههای آمریکا را به سرزمین ویرانه تبدیل کردند و ایران بنا دارد در برابر دشمنان بایستد تا انشاءالله به پیروزی برسد.
امام جمعه شهرری همچنین به تأکید رهبر انقلاب بر وحدت اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی نباید اختلافات بزرگنمایی شود و نباید فضا به سمت دوقطبی و چنددستگی برود، اما حالا در تلویزیون مشاهده میکنیم که حرفهای اختلافی پخش میشود؛ موافق و مخالف همه برای عزت و استقلال ایران باید کنار هم بایستند.
وی افزود: اعتماد به مسئولان دلسوز نیز مورد توجه قرار گرفته و نقد را مجاز دانستهاند، اما با رعایت دو شرط: ظلم نشدن به افراد بیگناه و ایجاد نشدن تفرقه در جامعه!
حجتالاسلام شاهچراغی در بخش دیگری با اشاره به حدیث امام باقر (ع) گفت: اسلام بر پنج رکن استوار است: زکات، ولایت، نماز، روزه، حج؛ و افزود: مهمترین نگرانی این است که مردم دست از ولایت برندارند و در ادامه مسیر، با گوشبهفرمان بودن نسبت به رهبری، راه درست را ادامه دهند.