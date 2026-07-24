دیدار عراقچی با همتایان ازبکستانی و پاکستانی
سید عباس عراقچی و وزرای امور خارجه پاکستان و ازبکستان در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۶۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید عباس عراقچی و بختیار سعیدوف، وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار کردند.
سید عباس عراقچی و محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان نیز در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار کردند.
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