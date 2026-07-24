خاتمی: تنها راه، دفاع شرافتمندانه است نه تسلیم بیشرفانه
به گزارش تابناک به نقل از فارس، آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبههای امروز نماز جمعه تهران ، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: در قرآن کریم حدود ۷۰ نام و وصف برای قیامت بیان شده است و در خطبههای اخیر، به تبیین این نامها پرداختهایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از نامهای قیامت «یومالحساب» است، افزود: هر عملی که انسان در دنیا انجام دهد، در قیامت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. خداوند متعال در آیات مختلف قرآن از جمله آیه ۴۱ سوره ابراهیم و آیات ۲۵ و ۲۶ سوره غاشیه بر بازگشت همه انسانها به سوی خود و حسابرسی دقیق اعمال آنان تأکید کرده است.
امام جمعه موقت تهران با استناد به خطبه ۱۶۷ نهجالبلاغه، گفت: امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند «اتقوا الله فی عباده و بلاده»؛ یعنی هم نسبت به بندگان خدا و هم نسبت به سرزمینها و محیط زیست مسئول هستید. حتی درباره زمینها و حیوانات نیز از انسان سؤال خواهد شد.
آیتالله خاتمی ابراز امیدواری کرد که همه مؤمنان، «یومالحساب» را با تمام وجود باور داشته باشند و این باور را در رفتار و عملکرد خود متجلی سازند.
مقاومت، شاخص برجسته سیره پیامبر اکرم (ص)
وی در ادامه با اشاره به مباحث خطبههای نخست درباره سیره پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة»، بنابراین مسلمانان باید شیوه زندگی خود را بر اساس سیره پیامبر اکرم (ص) تنظیم کنند.
امام جمعه موقت تهران یکی از برجستهترین ویژگیهای سیره نبوی را «مقاومت» دانست و تصریح کرد: ایستادگی در راه حق و عقبنشینی نکردن از مسیر الهی، از مهمترین آموزههای پیامبر اسلام (ص) است.
وی با بیان اینکه قرآن کریم این اصل را با واژههایی همچون «صبر»، «استقامت» و «ثبات» مورد تأکید قرار داده است، گفت: واژه «صبر» ۱۹ بار و تعبیر «اصبروا» شش بار در قرآن آمده است که نشان میدهد رهبران جامعه باید در مقاومت و پایداری پیشگام باشند.
آیتالله خاتمی افزود: همچنین واژه «استقامت» از دیگر مفاهیم کلیدی مقاومت در قرآن است و در آیه ۴۵ سوره انفال نیز خداوند به مؤمنان فرمان میدهد که هنگام رویارویی با دشمن، ثابتقدم باشند و دچار سستی و خستگی نشوند.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) در طول ۲۳ سال رسالت، ذرهای از مسیر حق عقبنشینی نکرد و یاران ایشان نیز همین روحیه استقامت را داشتند.
امام جمعه موقت تهران با توصیه به جوانان برای مطالعه تاریخ صدر اسلام، گفت: در دوران ۱۳ ساله حضور پیامبر (ص) در مکه، گروهی از مؤمنان به عنوان «معذبین فی الله» در راه خدا سختترین شکنجهها را تحمل کردند، اما دست از ایمان و مقاومت برنداشتند و این روحیه، الگویی ماندگار برای مسلمانان در همه دورانهاست.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه مقاومت در صدر اسلام تنها به مردان اختصاص نداشت، اظهار داشت: زنان نیز همپای مردان در راه اسلام ایستادگی کردند و سختترین شکنجهها را به جان خریدند.
وی با اشاره به جایگاه خانواده یاسر، گفت: یاسر در زیر شکنجه به شهادت رسید و همسرش سمیه نیز نخستین بانوی شهید اسلام بود که با مقاومت خود، جان را فدای دین کرد. عبدالله بن یاسر نیز از دیگر شکنجهشدگان صدر اسلام بود که تا آخرین نفس بر آرمان خود ایستاد و هرگز از ایمانش دست نکشید.
عمار، بلال و خباب؛ نمادهای مقاومت در صدر اسلام
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، افزود: امروز، نهم صفر، سالروز شهادت عمار یاسر است؛ یار بصیر و باوفای امیرالمؤمنین (ع) که تا پایان عمر، در ۹۳ سالگی، از ولایت و حق عقبنشینی نکرد و الگویی ماندگار از مقاومت و بصیرت بر جای گذاشت.
وی با یادآوری رنجهای مسلمانان نخستین، تصریح کرد: بلال حبشی و خباب بن اَرَت از جمله کسانی بودند که در راه خدا سختترین شکنجهها را تحمل کردند. درباره خباب نقل شده است که ارباب او آهن گداخته را بر بدنش میگذاشت و او را شکنجه میکرد.
آیتالله خاتمی ادامه داد: خباب نقل میکند که بر اثر شدت شکنجهها، نزد پیامبر اکرم (ص) رفت و درخواست دعا و یاری کرد. پیامبر (ص) در پاسخ، با اشاره به سرگذشت مؤمنان پیشین فرمودند که برخی از آنان را با اره به دو نیم میکردند، اما از ایمان خود دست برنمیداشتند و مقاومت میکردند.
وی با بیان اینکه همین ایستادگیها موجب ماندگاری اسلام شد، گفت: اسلام با مقاومت حفظ شد و امروز نیز با مقاومت حفظ خواهد شد.
خاتمی: تنها راه، دفاع شرافتمندانه است نه تسلیم بیشرفانه
امام جمعه موقت تهران در خطبههای امروز نماز جمعه با تأکید بر اینکه در برابر دشمن راهی جز ایستادگی وجود ندارد، گفت: در شرایط کنونی تنها راه، دفاع شرافتمندانه است و ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبههای امروز نماز جمعه تهران (جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵)، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: در قرآن کریم حدود ۷۰ نام و وصف برای قیامت بیان شده است و در خطبههای اخیر، به تبیین این نامها پرداختهایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از نامهای قیامت «یومالحساب» است، افزود: هر عملی که انسان در دنیا انجام دهد، در قیامت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. خداوند متعال در آیات مختلف قرآن از جمله آیه ۴۱ سوره ابراهیم و آیات ۲۵ و ۲۶ سوره غاشیه بر بازگشت همه انسانها به سوی خود و حسابرسی دقیق اعمال آنان تأکید کرده است.
امام جمعه موقت تهران با استناد به خطبه ۱۶۷ نهجالبلاغه، گفت: امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند «اتقوا الله فی عباده و بلاده»؛ یعنی هم نسبت به بندگان خدا و هم نسبت به سرزمینها و محیط زیست مسئول هستید. حتی درباره زمینها و حیوانات نیز از انسان سؤال خواهد شد.
آیتالله خاتمی ابراز امیدواری کرد که همه مؤمنان، «یومالحساب» را با تمام وجود باور داشته باشند و این باور را در رفتار و عملکرد خود متجلی سازند.
مقاومت، شاخص برجسته سیره پیامبر اکرم (ص)
وی در ادامه با اشاره به مباحث خطبههای نخست درباره سیره پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة»، بنابراین مسلمانان باید شیوه زندگی خود را بر اساس سیره پیامبر اکرم (ص) تنظیم کنند.
امام جمعه موقت تهران یکی از برجستهترین ویژگیهای سیره نبوی را «مقاومت» دانست و تصریح کرد: ایستادگی در راه حق و عقبنشینی نکردن از مسیر الهی، از مهمترین آموزههای پیامبر اسلام (ص) است.
وی با بیان اینکه قرآن کریم این اصل را با واژههایی همچون «صبر»، «استقامت» و «ثبات» مورد تأکید قرار داده است، گفت: واژه «صبر» ۱۹ بار و تعبیر «اصبروا» شش بار در قرآن آمده است که نشان میدهد رهبران جامعه باید در مقاومت و پایداری پیشگام باشند.
آیتالله خاتمی افزود: همچنین واژه «استقامت» از دیگر مفاهیم کلیدی مقاومت در قرآن است و در آیه ۴۵ سوره انفال نیز خداوند به مؤمنان فرمان میدهد که هنگام رویارویی با دشمن، ثابتقدم باشند و دچار سستی و خستگی نشوند.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) در طول ۲۳ سال رسالت، ذرهای از مسیر حق عقبنشینی نکرد و یاران ایشان نیز همین روحیه استقامت را داشتند.
امام جمعه موقت تهران با توصیه به جوانان برای مطالعه تاریخ صدر اسلام، گفت: در دوران ۱۳ ساله حضور پیامبر (ص) در مکه، گروهی از مؤمنان به عنوان «معذبین فی الله» در راه خدا سختترین شکنجهها را تحمل کردند، اما دست از ایمان و مقاومت برنداشتند و این روحیه، الگویی ماندگار برای مسلمانان در همه دورانهاست.
آیتالله خاتمی با تأکید بر اینکه مقاومت در صدر اسلام تنها به مردان اختصاص نداشت، اظهار داشت: زنان نیز همپای مردان در راه اسلام ایستادگی کردند و سختترین شکنجهها را به جان خریدند.
وی با اشاره به جایگاه خانواده یاسر، گفت: یاسر در زیر شکنجه به شهادت رسید و همسرش سمیه نیز نخستین بانوی شهید اسلام بود که با مقاومت خود، جان را فدای دین کرد. عبدالله بن یاسر نیز از دیگر شکنجهشدگان صدر اسلام بود که تا آخرین نفس بر آرمان خود ایستاد و هرگز از ایمانش دست نکشید.
عمار، بلال و خباب؛ نمادهای مقاومت در صدر اسلام
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، افزود: امروز، نهم صفر، سالروز شهادت عمار یاسر است؛ یار بصیر و باوفای امیرالمؤمنین (ع) که تا پایان عمر، در ۹۳ سالگی، از ولایت و حق عقبنشینی نکرد و الگویی ماندگار از مقاومت و بصیرت بر جای گذاشت.
وی با یادآوری رنجهای مسلمانان نخستین، تصریح کرد: بلال حبشی و خباب بن اَرَت از جمله کسانی بودند که در راه خدا سختترین شکنجهها را تحمل کردند. درباره خباب نقل شده است که ارباب او آهن گداخته را بر بدنش میگذاشت و او را شکنجه میکرد.
آیتالله خاتمی ادامه داد: خباب نقل میکند که بر اثر شدت شکنجهها، نزد پیامبر اکرم (ص) رفت و درخواست دعا و یاری کرد. پیامبر (ص) در پاسخ، با اشاره به سرگذشت مؤمنان پیشین فرمودند که برخی از آنان را با اره به دو نیم میکردند، اما از ایمان خود دست برنمیداشتند و مقاومت میکردند.
وی با بیان اینکه همین ایستادگیها موجب ماندگاری اسلام شد، گفت: اسلام با مقاومت حفظ شد و امروز نیز با مقاومت حفظ خواهد شد.
حضور مردم در صحنه، عبادتی بزرگ است
امام جمعه موقت تهران در ادامه با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار داشت: شما نزدیک به پنج ماه است که در صحنه حضور دارید و با استقامت ایستادهاید. این حضور، از عبادات قطعی شماست و نباید موجب خستگی شود.
آیتالله خاتمی تأکید کرد: در خطبه دوم خواهم گفت که پیروزی از آنِ شماست و دشمنان در این میدان شکست خواهند خورد.
وی در پایان خطبه نخست، با دعا برای عزت اسلام و مسلمانان، از خداوند متعال خواست نصرت و پیروزی را نصیب جبهه اسلام و ملتهای مسلمان گرداند.
آیتالله خاتمی در ابتدای خطبه دوم، نمازگزاران را بار دیگر به تقوای الهی دعوت کرد و با اشاره به یکی دیگر از نامهای قیامت، گفت: یکی از نامهای قیامت در قرآن کریم «یومآزفه» است. خداوند در آیه ۱۸ سوره غافر میفرماید: «وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ». «آزفه» به معنای بسیار نزدیک است؛ یعنی قیامت از آنچه انسان تصور میکند، نزدیکتر است.
وی با استناد به آیات قرآن، افزود: نباید سخنان بیاساس کسانی را پذیرفت که قیامت را دور میدانند، چرا که خداوند میفرماید: «اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون». هیچکس تضمین ندارد که یک ساعت، یک روز یا یک هفته دیگر زنده باشد؛ از اینرو باید همواره برای مرگ و قیامت آماده بود.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: کسانی که با این نگاه زندگی خود را میسازند و همواره خود را برای دیدار پروردگار آماده میکنند، نزد خداوند از محبوبترین بندگان هستند.
تشییع شهدای اقتدار، رزمایش بزرگ جهان اسلام بود
آیتالله خاتمی با اشاره به مراسم باشکوه تشییع شهدای اقتدار، اظهار داشت: در خطبههای دوازدهم تیرماه گفته بودم که ملت بزرگ ایران در مراسم تکریم ولایت، شگفتی خواهد آفرید و بحمدالله این شگفتی بینظیر رقم خورد.
وی افزود: یکی از اهداف حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که این حماسه بزرگ به فراموشی سپرده شود، اما به فضل الهی چنین نخواهد شد.
امام جمعه موقت تهران نخستین جلوه این مراسم را «رزمایش جهان اسلام» دانست و گفت: تشییع باشکوه در تهران، قم، مشهد، نجف و دیگر شهرها، یک مانور بزرگ امت اسلامی بود. بر اساس آمارهای اعلامشده، حدود ۳۰ میلیون نفر در ایران و ۱۰ میلیون نفر در نجف در این مراسم حضور داشتند و اگر محدودیت حضور بانوان در برخی مراسم عراق وجود نداشت، قطعاً این آمار بیش از این بود.
حضور مردم، رژه پیروزی پس از جنگ بود
وی دومین پیام این مراسم را نمایش پیروزی ملت ایران عنوان کرد و افزود: مردمی که ۴۰ روز جنگ را تحمل کردند و پس از آن نیز شاهد جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جبهه مقاومت بودند، نه خسته شدند و نه میدان را ترک کردند، بلکه با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، اقتدار و استقامتشان را به نمایش گذاشتند.
تشییع باشکوه، نشانه محبوبیت امام شهید بود
آیتالله خاتمی سومین جلوه این مراسم را محبوبیت کمنظیر امام شهید دانست و گفت: در تاریخ کمتر سابقه دارد که برای شخصیتی شش بار نماز میت اقامه شود. در تهران، قم، مشهد، نجف، کربلا و بار دیگر در یکی از این شهرها بر پیکر ایشان نماز اقامه شد که این موضوع بیانگر جایگاه ممتاز و محبوبیت ویژه ایشان است.
وی افزود: همه مراجع تقلید به نوعی در این مراسم حضور و مشارکت داشتند؛ برخی پیام صادر کردند، برخی مجالس ترحیم و فاتحه برگزار کردند و برخی نیز شخصاً بر پیکر شهدا نماز اقامه کردند که این موضوع، جلوهای از وحدت حوزههای علمیه و جایگاه والای امام شهید بود.
پرچمهای سرخ انتقام، ریشه در قرآن و روایات دارد
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به برافراشته شدن پرچمهای سرخ در مراسمهای اخیر، گفت: این پرچمها صرفاً یک نماد احساسی نیست، بلکه ریشه در آموزههای قرآن کریم و روایات اسلامی دارد و پیام ایستادگی، مقاومت و مطالبه انتقام از جنایتکاران را به همراه دارد.
آیتالله خاتمی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: پیامهای مقام معظم رهبری همواره پخته، عمیق و ضروری است. ایشان در پیام اخیر خود بر یکی از اصولیترین مسائل این برهه یعنی اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصهها برای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران تأکید کردند.
وی افزود: این مسئله بسیار مهم است، اما مسئله مهمتر این است که وحدت، محور میخواهد و محور وحدت، ولیفقیه است.
اربعین؛ از نزدیکترین راههای تقرب به خداوند
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی اربعین حسینی، اظهار داشت: از سوم مرداد، حرکت زائران و پیادهروی اربعین آغاز میشود. بزرگان ما همچون مرحوم علامه نائینی فرمودهاند که زیارت سیدالشهدا (ع) از «اقرب القربات» است؛ یعنی از نزدیکترین راههایی که انسان را به خداوند متعال نزدیک میکند.
وی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم اربعین، گفت: شرکت در این حرکت عظیم، تعظیم شعائر الهی است؛ چرا که خداوند در آیه ۳۲ سوره حج میفرماید: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».
آیتالله خاتمی با اشاره به شرایط امسال، افزود: توصیه میکنم هم در راهپیمایی اربعین حضور داشته باشید و هم حضورهای شبانه و اجتماعی خود را حفظ کنید؛ این دو را میتوان در کنار هم جمع کرد.
بیاعتمادی به نهادهای بینالمللی؛ حقوق بشر فقط نامی بیمحتوا شده است
امام جمعه موقت تهران در ادامه با انتقاد از عملکرد نهادهای حقوقی و بینالمللی، گفت: برخی از این نهادها صحت سلب دارند؛ یعنی نهتنها از حقوق ملتها دفاع نمیکنند، بلکه در برابر جنایات بزرگ سکوت کردهاند.
وی افزود: جنایتکاران در غزه دست به نسلکشی میزنند و مدعیان حقوق بشر سکوت کردهاند؛ در چنین شرایطی دیگر این نام را نباید بر خود بگذارند.
راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده است
آیتالله خاتمی با اشاره به سابقه حملات آمریکا در میانه مذاکرات، تصریح کرد: این چهارمین بار است که آمریکا در وسط مذاکره دست به حمله میزند. در چنین شرایطی راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده است، نه تسلیم بیشرفانه.
وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره مقابله با تجاوز، گفت: خداوند در قرآن میفرماید «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» و همچنین میفرماید اگر مجازات کردید، به همان اندازهای باشد که بر شما ستم شده است.
امام جمعه موقت تهران در پایان با خطاب به رزمندگان جبهه مقاومت و نیروهای مدافع کشور، اظهار داشت: از زبان این مردم به رزمندگان عزیز میگویم دست شما درد نکند؛ پایگاههای دشمن آمریکایی را محکم بکوبید.