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قالیباف: همکاری با عراق بسیاری از مسائل منطقه را حل و فصل می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر عراق، گفت: ایران و عراق با همکاری یکدیگر می‌توانند بسیاری از مشکلات منطقه را حل و فصل کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۵۸
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قالیباف

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه (یکم مردادماه) با علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق در تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن خیرمقدم به نخست وزیر عراق و هیأت همراه وی، از ملت و دولت عراق برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق تشکر کرد و افزود: پیشاپیش از ملت و دولت عراق که برای مهمان‌نوازی از زائران اربعین سنگ تمام گذاشته و می‌گذارند، تشکر می‌کنم.

قالیباف در ادامه با تأکید بر پیشینه روابط تهران-بغداد، عنوان کرد: همکاری‌های بین ایران و عراق بر ثبات منطقه و حوزه کشور‌های اسلامی، بسیار مؤثر است و ایران و عراق با همکاری یکدیگر می‌توانند بسیاری از مشکلات منطقه را حل و فصل کنند. 

رئیس مجلس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بدون شک دشمن همه کشور‌های اسلامی است، تصریح کرد: همکاری ایران و عراق در جهت حفظ وحدت کشور‌های اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی که دشمن شماره یک مسلمانان است، قطعا موثر است.

الزیدی: با ایران شریک و هم‌سرنوشتیم

علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق نیز ضمن ابلاغ سلام ملت و دولت عراق به رئیس مجلس شورای اسلامی و مردم ایران به عنوان همسایه مسلمان، گفت: ما و جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها همسایه، بلکه شریک هستیم، چون سرنوشت‌مان یکی است.

نخست وزیر عراق در ادامه با اشاره به قدردانی دکتر قالیباف از ملت و دولت عراق برای تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: تشکر لازم نیست، ما این کار را از وظایف مان می‌دانیم. از دست دادن ایشان، از دست دادن یک شخص عادی نیست، بلکه ما یکی از بزرگان شیعه را از دست دادیم.

الزیدی با اشاره به جایگاه عظیم رهبر شهید انقلاب نزد مسلمانان و شیعیان جهان، ادامه داد: انسان ممکن است همه چیز را با مال و اموال به دست بیاورد، اما نمی‌تواند احساسات مردم را به دست بیاورد. جمعیتی که در عراق با وجود گرمای زیاد برای تشییع رهبر شهید آمده بودند، جمعی فوق العاده بود و تصویری ویژه به جهان منتقل کرد.

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قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نخست وزیر عراق علی فالح الزیدی
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