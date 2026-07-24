درآمد دلاری نفت ایران ۱.۵ برابر شد

به گزارش تابناک ؛ اطلاعات رسیده به فارس از وزارت نفت مشخص کرد، درآمد نفتی ایران از فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل «۱.۵ برابر شد».

این درآمد علی‌رغم شرایط جنگی حاکم بر کشور به دست آمده است.

در ۴ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ درآمد نفتی ۷.۵ میلیارددلاری وصول شد، رقمی که در ۴ماهه ابتدای پارسال کمتر از ۵ میلیارد دلار بود.

سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی وعده داده بودند، در صورت وصول درآمد نفتی رقم کالابرگ را بالا خواهند برد.

کارشناس اقتصادی محمد نوری معتقد است که سازمان برنامه و بانک مرکزی برای فرار از مسئولیت کالابرگ، آن را به نفت گره‌زده بودند.

اما یک کارشناس اقتصادی دیگر خلیل نیایی می‌گوید که باید فرض را بر صداقت نهاد‌های دولتی و حاکمیتی گذاشت و حالا که ارز نفتی تأمین شده باید افزایش قابل‌توجه رقم کالابرگ را مطالبه کرد.

طبق گزارش بازوی پژوهشی وزارت رفاه، هزینه خرج شده در حوزه کالابرگ با پخش‌شدن در اقتصاد زمینه افزایش تقاضای بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در بخش کشاورزی را فراهم کرده و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.