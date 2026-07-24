نماینده مردم اردکان، از تحقیق و تفحص، احتمال استیضاح وزیر ورزش و لزوم شفاف‌سازی درباره کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی گل‌گهر به فدراسیون فوتبال سخن می‌گوید.

اشتباه فدراسیون فوتبال در معرفی زودهنگام گل‌گهر سیرجان به لیگ قهرمانان آسیا دو، حالا از یک اختلاف فوتبالی فراتر رفته و به مجلس شورای اسلامی رسیده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ماجرای سهمیه آسیایی فوتبال ایران برای فصل پیش‌رو از ابتدا با تصمیم‌های عجیب همراه شد. پایان ندادن لیگ برتر پس از جنگ با تصمیم فدراسیون فوتبال و معرفی استقلال و تراکتور به لیگ نخبگان آسیا از یک سو با اعتراض مواجه شد و سوی دیگر ماجرا عدم صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه سپاهان بود که سه تیم گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس را مدعی حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو کرد.

جالب اینکه در شرایطی که قرار بر این شد تا نماینده سوم ایران از طریق تورنمنت سه‌جانبه میان پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو مشخص شود، فدراسیون فوتبال پیش از برگزاری این رقابت‌ها، گل‌گهر را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده بود. آن هم در شرایطی که با برگزاری تورنمنت چادرملو برنده شد و باید راهی آسیا می‌شد. در ادامه اما AFC با اعلام اینکه امکان تغییر نماینده معرفی‌شده وجود ندارد، پرونده را به ضرر نماینده یزد بست و حالا گل‌گهر به لیگ قهرمانان آسیا دو می‌رود.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان، این اتفاق را صرفاً یک اشتباه اداری نمی‌داند و معتقد است چنین تصمیم‌هایی اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. او در گفت‌و‌گو با تابناک می‌گوید: «نمی‌شود در کشور قانونی بگذارید و بعد چنین اتفاق عجیب و غریبی رخ بدهد. این اتفاق باعث می‌شود مردم سرخورده شوند.»

پوردهقان با اشاره به پیگیری موضوع در مجلس، از دشواری دسترسی نمایندگان به وزیر ورزش نیز انتقاد کرد و گفت: «ما از وزیر ورزش سؤال داریم، اما وزیر ورزش یکی از وزرای امنیتی شده و هیچ‌کس حق دیدارش را ندارد! در این مدت دو بار سرپرست وزارت دفاع را دیده‌ام، اما نتوانسته‌ام وزیر ورزش را ببینم.»

چرا قبل از پلی‌آف، گل‌گهر معرفی شد؟

مهم‌ترین پرسش مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس، چرایی معرفی گل‌گهر به AFC پیش از تعیین نماینده ایران است. پوردهقان با انتقاد از عملکرد فدراسیون گفت: «شما تصمیم گرفته‌اید با برگزاری تورنمنت سه‌جانبه نماینده ایران مشخص شود، اما قبل از هر چیزی یک باشگاه دیگر را به آسیا معرفی کرده‌اید. بعد هم می‌گویند دبیرکل تخلف کرده؛ بی‌جا کرده، تخلف کرده است.»

او تأکید کرد وزارت ورزش نیز باید درباره این اتفاق پاسخگو باشد و افزود که موضوع در کمیسیون ورزش مجلس پیگیری خواهد شد. نماینده مردم اردکان حتی از احتمال ورود مجلس به مراحل بالاتر نظارتی نیز خبر داد و گفت: «اگر از تحقیق و تفحص نتیجه نگیریم، به سمت استیضاح وزیر هم خواهیم رفت.»

حقی که از چادرملو گرفته شد

پوردهقان معتقد است موضوع فقط یک اختلاف فوتبالی نیست و حقوق میلیون‌ها نفر که شامل جمعیت استان بزد است، نادیده گرفته شده؛ او گفت: «حضور در آسیا حق چادرملو بوده و حق مردم یزد و اردکان است. البته بحث فقط استانی نیست؛ روح مدیریت ورزش آسیب دیده و ما این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.»

وی همچنین از پاسخ‌های متناقض مسئولان فدراسیون فوتبال انتقاد کرد: «ابتدا می‌گفتند مدیران فدراسیون همراه تیم ملی در جام جهانی هستند و بعداً پاسخ می‌دهند. حالا هم می‌گویند دیگر امکان تغییر نماینده وجود ندارد. سؤال این است که چرا وقتی خودشان قبل از موعد نماینده را معرفی کرده‌اند، حالا همه چیز غیرقابل تغییر شده است؟»

ماجرای کمک ۱۰۰ میلیاردی گل‌گهر چیست؟

در روز‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین شائبه‌های مطرح‌شده درباره این پرونده، کمک مالی ۱۰۰ میلیاردی گل‌گهر به فدراسیون فوتبال بوده است؛ موضوعی که باعث شد برخی ارتباطی میان این کمک و معرفی زودهنگام این باشگاه به آسیا مطرح کنند.

پوردهقان در پاسخ به این پرسش، اصل کمک صنایع به تیم ملی را تأیید کرد، اما تأکید داشت که چنین پرداخت‌هایی نباید امتیاز ورزشی برای هیچ باشگاهی ایجاد کند.

او گفت: «ما یک نامه رسمی از رئیس‌جمهور داریم که بنا به درخواست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش، از صنایع خواسته شده به تیم ملی کمک کنند. گل‌گهر کمک کرده و چند مجموعه صنعتی دیگر هم کمک‌هایی داشته‌اند.».

اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های او، جمله‌ای بود که احتمالاً در روز‌های آینده بیش از همه مورد توجه قرار خواهد گرفت: «قرار نیست به واسطه این پرداختی‌ها، قولی به یک باشگاه داده شود. اگر فدراسیون فوتبال ۱۰۰ میلیارد از گل‌گهر گرفته و وعده داده این تیم را به آسیا معرفی می‌کند، باید روشن شود.»

او تأکید کرد که همین موضوع نیز در تحقیق و تفحص مجلس بررسی خواهد شد.

در شرایطی که AFC پرونده معرفی نماینده ایران را بسته تلقی می‌کند و چادرملو عملاً شانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو را از دست داده، اکنون مسیر این پرونده از زمین فوتبال به مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ مسیری که شاید دیگر نتیجه آن تغییر نماینده ایران نباشد، اما می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های بی‌پاسخ درباره تصمیم بحث‌برانگیز فدراسیون فوتبال را روشن کند.