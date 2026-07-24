وزیر کشور:صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بینالملل پیام مهمی برای جامعه جهانی دارد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (جمعه ۲ مرداد) در جریان سفر به هند در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»، ضمن قدردانی از دولت هند برای میزبانی اجلاس و همچنین تلاشهای کارشناسی کشورهای عضو در تدوین اسناد این نشست گفت: جهان امروز با مخاطراتی همچون تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، همهگیری بیماریها، آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی و سایر بحرانهای نوظهور مواجه است.
وی در ادامه با اشاره به این تهدیدات اظهار کرد: تهدیداتی که امنیت، توسعه و رفاه ملتها را به طور همزمان تحت تأثیر قرار داده و مقابله با آنها همکاریهای چندجانبه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای بریکس به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای همکاری میان اقتصادهای نوظهور تصریح کرد: بریکس میتواند به الگویی موثر برای ارتقای تابآوری، تبادل تجربیات و تقویت همکاریهای عملی در حوزه مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا تبدیل شود.
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود تجربه ارزشمندی در مدیریت مخاطراتی نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان و سایر مخاطرات زمینشناختی دارد افزود: توسعه ظرفیتهای امدادی، سامانههای مدیریت بحران و مشارکت مردمی، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری با دیگر اعضای بریکس افزایش داده است.
وی در ادامه با اشاره به تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نقض تمامیت ارضی کشور، تخریب گسترده زیرساختها، نیروگاهها، مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و سایر اماکن غیرنظامی و نیز کشتار زنان، کودکان و سالمندان، جلوهای آشکار از بیاعتنایی به اسناد بینالمللی از جمله منشور ملل متحد است.
وزیر کشور در ادامه بیان کرد: امیدوارم اعضای بریکس در چارچوب اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، ضمن محکومیت این اقدامات، موضعی روشن و قاطع در مخالفت با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای حیاتی اتخاذ کنند.
مومنی با بیان اینکه صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مخالفت با توسل به زور، پیام مهمی برای جامعه جهانی خواهد داشت گفت: این موضوع به تقویت صلح، امنیت و ثبات بینالمللی کمک میکند. این رویکرد با روح همکاری، چندجانبهگرایی، احترام متقابل و توسعه مشترک که بریکس بر آن تاکید دارد، کاملاً همسو است.
وزیر کشور با اشاره به افزایش مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی در مناطق شهری اظهار داشت: اگرچه شهرنشینی فرصتهای گستردهای برای رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه را فراهم کرده، اما همزمان ریسکهای سیستماتیک را نیز افزایش داده و از این رو، زیرساختهای شهری نیازمند رویکردی جامع، آیندهنگر و تابآور هستند تا بتوانند بهطور موثر به چالشها پاسخ بدهند.
وی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته نیازمند نگاهی جامع به مفهوم تابآوری هستیم افزود: تابآوری تنها به معنای بازسازی پس از بحران نیست، بلکه پیشگیری، آمادگی، مدیریت هوشمند ریسک و افزایش توان جوامع برای تداوم خدمات اساسی در شرایط بحران را نیز دربر میگیرد و امروز تابآوری زیرساختهای حیاتی به یکی از ارکان امنیت ملی، امنیت انسانی و توسعه پایدار تبدیل شده است.
وزیر کشور در ادامه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای بریکس در حوزه کاهش خطر بلایا را ارائه کرد و گفت: با توجه به تصویب بیانیه مشترک، دو سند تخصصی درباره اصول مقاومسازی زیرساختهای شهری و دستورالعمل مدیریت بلایا و نیز برنامه کاری بریکس در این حوزه، مناسب است کشورهای عضو برنامههای عملیاتی خود را بر اساس این اسناد تدوین کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، تبادل گروههای عملیاتی فنی و برگزاری مانورهای مشترک میان کشورهای عضو استقبال میکند گفت: ایران معتقد است این ابتکار میتواند اجرای مؤثرتر چارچوب سندای (SENDAI) برای کاهش خطر بلایا، تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش توان جمعی کشورهای عضو بریکس در مواجهه با مخاطرات آینده را به همراه داشته باشد.
مومنی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در پیشگیری، کمهزینهتر، اثربخشتر و انسانیتر از جبران خسارات پس از بحران است اظهار کرد: آیندهای ایمنتر تنها از مسیر اعتماد متقابل، انتقال دانش، بهرهگیری از فناوریهای نوین و همکاری واقعی میان ملتها محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به عنوان شریکی فعال، مسئول و قابل اعتماد در مسیر تقویت همبستگی، افزایش تابآوری و ارتقای امنیت و رفاه کشورهای عضو بریکس ایفای نقش کند.
وزیر کشور در پایان تصریح کرد: بیایید بریکس را نهتنها به موتور رشد اقتصادی، بلکه به الگویی جهانی در پیشگیری از بلایا، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و صیانت از جان انسانها تبدیل کنیم.