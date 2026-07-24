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امضای ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزرای امور خارجه سازمان شانگهای

در اجلاس وزیران خارجه کشور‌های عضو شانگهای در شهر چولپن‌آتای قرقیزستان، ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزیران خارجه کشور‌های عضو امضا شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۵۰
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عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قرقیزستان برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم در پایان این نشست توسط وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید.

 

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد شهر چولپن‌آتا در جمهوری قرقیزستان شد.

 

سید عباس عراقچی در سخنرانی خود در جمع وزیران امور خارجه کشور‌های عضو ضمن اشاره به ضرورت «گذار از همکاری‌های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه‌محور» تاکید کرد: «سکوت و مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران، متجاوزان را به تکرار جنایت تشویق می‌کند.

 

نشست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای روز ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به ریاست جمهوری قرقیزستان در شهر چولپون‌آتا برگزار می‌شود. این نشست در سالی برگزار می‌شود که مصادف با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است و یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سطح عالی در دوران ریاست قرقیزستان بر این سازمان با شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای؛ با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی» به شمار می‌رود.

 

در این رویداد، وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نمایندگان نهاد‌های دائمی این سازمان حضور دارند.

 

انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان درباره مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای، همچنین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای گفت‌و‌گو کنند. تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، تعمیق پیوند‌های فرهنگی و بشردوستانه و ارتقای کارآمدی این سازمان از محور‌های اصلی این نشست خواهد بود.

 

وزیران همچنین پیش‌نویس اسناد مربوط به اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ کرده و روند آماده‌سازی برای این اجلاس که قرار است در بیشکک برگزار شود، بررسی خواهند کرد.

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سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
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