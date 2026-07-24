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کد خبر:۱۳۸۶۲۴۸
کد خبر:۱۳۸۶۲۴۸
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نبض خبر

تماس موساد با وزیر نفت حین منفجر کردن خطوط اصلی گاز ایران!

جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی فاش کرد که در 25 بهمن 1402 شاه لوله‌های انتقال گاز ایران توسط اسرائیل منفجر شده و روایت عجیبی از آن تعریف کرد. اوجی گفت که موساد با او تماس گرفته بوده و ضمن بازی با اعداد هر بار انفجار یکی از خطوط اصلی انتقال گاز را به او اعلام می‌کرده است. وزیر نفت دولت پیشین می‌گوید تا زمانی که او لباس پوشیده بوده که به دیسپچینگ گاز (مرکز کنترل) برسد، سه خط اصلی گاز کشور به این ترتیب منفجر شده بود و مدیریت این اوضاع و عدم قطع گاز مردم را به عنوان اقتدار اعلام کرد. اظهارات اوجی را می‌بینید و می‌شنوید.
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