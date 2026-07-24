شهردار لندن، تنها دو روز پس از آنکه زهران ممدانی، شهردار نیویورک، از وعده خود برای بازداشت بنیامین نتانیاهو عقب‌نشینی کرد، تأیید کرد که برای اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو توسط دادگاه بین‌المللی کیفری، تلاش خواهد کرد.

شهردار لندن قول داد در صورت ورود نتانیاهو به بریتانیا، او را دستگیر می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق خان شهردار لندن در مصاحبه‌ای با کانال ۴ نیوز، زمانی که از او پرسیده شد که آیا بریتانیا حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را اجرا خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد: «هر کسی که متهم به نسل‌کشی باشد، باید با عدالت روبه‌رو شود.»

وی گفت در صورت بازدید نتانیاهو از لندن، با اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، «برای اجرای قانون» همکاری خواهد کرد.

خان افزود: «در لندن جایی برای کسانی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند، وجود ندارد.»

این در حالی است که چند روز پیش، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اذعان کرد که فاقد «اختیار قانونی مستقل» برای دستگیری نتانیاهو است.

او در یک بیانیه ویدیویی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به عنوان «جنایتکار جنگی» محکوم و او را به «طراحی یک نسل‌کشی وحشتناک علیه مردم فلسطین» متهم کرد.

ممدانی پیش از عقب‌نشینی از تصمیمش گفت که دولت او «تمام راه‌های موجود» را بررسی کرده است تا مشخص کند که آیا می‌تواند نتانیاهو را تحت حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی دستگیر کند، حکمی که او می‌گوید دولت فدرال ایالات متحده اختیار اجرای آن را دارد - حتی اگر واشنگتن عضو اساسنامه رم نباشد که صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد.