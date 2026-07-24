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روسیه از ابتدا حمله به ایران را محکوم کرد

روسیه از همان ابتدا، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کرد و آن را تجاوزی غیرقانونی دانست.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۴۴
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روسیه

به گزارش تابناک آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به نشست وزرای خارجه شانگهای در قرقیزستان، با تأکید بر موضع ثابت مسکو در قبال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: روسیه از همان ابتدا، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را به‌طور قاطع محکوم کرد و آن را تجاوزی غیرقانونی علیه کشوری دانست که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است.

وی افزود: روسیه از زمان آغاز این حملات، همواره همین موضع را دنبال کرده و پس از تحولات اخیر نیز معتقد است تفاهم‌های به‌دست‌آمده از سوی یکی از طرف‌ها نقض شده است. به گفته رودنکو، مسکو خواهان ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک است؛ زیرا این روند به نفع همه کشور‌های منطقه خواهد بود.

 

معاون وزیر خارجه روسیه درباره روابط تهران و مسکو نیز اظهار کرد: ایران و روسیه «معاهده مشارکت جامع راهبردی» را امضا کرده‌اند و هر دو کشور به اجرای کامل تمامی مفاد این توافق متعهد هستند.

 

وی گفت: این معاهده حوزه‌های مختلفی از جمله همکاری‌های اقتصادی، تجاری، توسعه کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب و همچنین همکاری در مسائل منطقه‌ای را در بر می‌گیرد و اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود.

 

رودنکو همچنین با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تصریح کرد: روسیه از عضویت کامل ایران در این سازمان حمایت کرده و در مقطعی برای تحقق آن کمک کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که ایران همچنان سازمان همکاری شانگهای را در راستای تأمین منافع ملی خود مفید و مؤثر بداند.

 

معاون وزیر امور خارجه روسیه در پایان، درباره احتمال سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، به تهران گفت: «در حال کار روی این موضوع هستیم.»

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تجاوز به ایران محکومیت آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه
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