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آقای اوجی! این روایت اقتدار بود یا تحقیر؟ / زبان در کام گیرید

خاطره‌ای که جواد اوجی از تماس منتسب به موساد نقل کرد، بیش از آنکه تصویری از تسلط و هوشمندی او ارائه دهد، روایتی از ابتکار عمل، تحقیر و بازی روانی دشمن بود؛ روایتی که بهتر بود هرگز بیان نمی‌شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۸
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21724 بازدید
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۲۴

آقای اوجی! این روایت اقتدار بود یا تحقیر؟ / زبان در کام بگیرید!

به گزارش تابناک، جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در یکی از تجمعات و طی سخنانی از تماس منتسب به موساد در جریان انفجار خطوط لوله گاز در بهمن ۱۴۰۲ روایت کرد؛ روایتی که در آن مدعی شد عامل موساد چندین بار با او تماس گرفته، با طرح معماهایی مانند «۳+۵ چند می‌شود؟» و متناسب با پاسخ او از انفجار خطوط لوله خبر داده است.

اما آنچه بیش از اصل ماجرا محل تأمل است، نحوه روایت این اتفاق است؛ روایتی که بیش از آنکه اقتدار شخص را نشان دهد، ناخواسته قدرت‌نمایی دشمن را بازگو می‌کند.

جنگ روایت‌ها، فقط میدان موشک و پهپاد نیست؛ میدان کلمات هم هست. وقتی یک مسئول از تقابل با دشمن سخن می‌گوید، انتظار این است که مخاطب از روایت او احساس اقتدار، تسلط و اعتمادبه‌نفس طرف ایرانی را دریافت کند، نه اینکه دشمن را در جایگاه بازیگردان ببیند.

مشکل روایت آقای اوجی، اصل تماس نیست؛ مشکل، نحوه روایت است. در این روایت، موساد تماس می‌گیرد، معما طرح می‌کند، خبر عملیات می‌دهد، دوباره تماس می‌گیرد و دوباره قدرت‌نمایی می‌کند. در نهایت هم مخاطب با این تصویر مواجه می‌شود که دشمن هر زمان اراده کرده، تماس گرفته و عملیاتش را به رخ کشیده است. این دقیقاً همان تصویری است که اتاق عملیات روانی دشمن می‌خواهد.

تفاوت این روایت با خاطره شهید علی لاریجانی از تماس عامل موساد، تفاوت دو نوع روایت است. لاریجانی، طرف مقابل را تحقیر کرد و اقتدار طرف ایرانی را به نمایش گذاشت؛ اما در روایت آقای اوجی، این موساد است که بزرگ می‌شود و راوی، ناخواسته روایت قدرت دشمن را تکمیل می‌کند.

مسئولان باید بدانند هر خاطره‌ای ارزش رسانه‌ای ندارد. اگر قرار است نتیجه روایت، نمایش ابتکار عمل دشمن و بازتولید عملیات روانی او باشد، بهتر است اصلا روایت نشود. در جنگ روایت‌ها، گاهی سکوت، بسیار هوشمندانه‌تر از سخن گفتن است. بهتر است زبان در کام گیرید.

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برچسب ها
جواد اوجی وزیر نفت موساد تحقیر خبر فوری تابناکَ تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
4
23
پاسخ
اخه این جو گیر شده همانطور که در نمایشگاه نفت و گاز به نماینده روسیه گفت من هم قبلا دراین گونه واحدها کار میکردم .
ردای وزات نفت هرچند که این اقا هیکلش بزرگ بود ولی باز به این خیلی خیلی گشاد گشاد بود .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
3
23
پاسخ
این اوجی همون موقعش هم که وزیر بود فقط حرف میزد و حرف و شعار
فرج الله خبیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
2
34
پاسخ
اگر یکی از مردم ایران با ایشان تماس می گرفت جواب می داد فکر نمیکنم.جالب است مامور موساد چند بار با ایشان تماس گرفته و هر بار هم جواب داده. وای بر ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
2
28
پاسخ
بعضی ها حرف زدن که بلد نیستن ، سکوت را هم که بلد نیستن ، واقعاً چی بلد هستن که وزیر میشن؟ آیا تنها بلد بودن چندتا فرمول فیزیک ، شیمی ، ریاضی و یا پزشک بودن برای وزیر شدن یا مسئول عالیرتبه شدن کافیه؟؟ چقدر علوم انسانی در کشور ما تحقیر شد تا جیب آموزشگاههای کنکوری برای پزشک و مهندس کردن بچه های ما پُر بشه تا خروجی دانشگاهها امثال این بابا باشند و باز هم این قصه ادامه دارد ..
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
8
3
پاسخ
مسائل تفرقه انگیز ممنوع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
19
9
پاسخ
آقای شهریاری عضئ کمیسیون امنیت ملی مجلس رو هم دریابید که در یک مناظره با ثابتی کلی اسرار مملکت رو لو میدهد.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
5
11
پاسخ
یعنی چی؟ چرا نباید همه چیز گفته بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
9
12
پاسخ
نمیدانم چرا سیاستمداران ما اینقدر حرف میزنند؟ اصلا ما چرا اینقدر رسانه داریم؟
همین تذکر را به صاحب سخنان ذیل هم بدهید:
از کجا بیارم
زدن اقتصاد ما رو داغون کردن
هر کی جنگ میکنه، پای لرزش هم بشینه
یک قطره نفت نمیتونم صادر کنم و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
26
10
پاسخ
به هر حال در دوره ی قبل قطعی برق در بخش حانگی صفر شد و در بخش صنعتی هم به نزدیک صفر رسید
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چطور امکان دارد در زمان دولت قبل تولید برق آنقدر افزایش یافته باشد که به قول شما خاموشی ها نزدیک صفر شده بود اونوقت در تابستان ۱۴۰۳ یکی دو ماه پس از شروع دولت فعلی دوباره قطعی ها شروع بشه؟ یعنی پزشکیان نیروگاه‌های احداثی توسط دولت قبل را تخریب کرده!!! یا اینکه به خاطر حفظ ظاهر برق صنعت را بیشتر قطع می‌کردند که تبعات آن به مراتب سنگین تر از قطع برق خانگی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
3
17
پاسخ
آنکس که سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد...
این بابا از میراث دولت شاهکار قبلی هست که به لطف کلمه وفاق همچنان در راس مونده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
البته این بابا توی راس نیست وزیر سابقه
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