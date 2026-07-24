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ریزش طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا در بازار‌های جهانی، پس از ثبت کاهش دو درصدی روز گذشته، در معاملات روز جمعه، تحت تاثیر افزایش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به روند نزولی خود ادامه داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۴
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طلای جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۰۳۰ دلار و ۹ سنت رسید و نسبت به بالاترین رکورد دو هفته گذشته در روز چهارشنبه بیش از ۱۳۰ دلار کاهش یافت. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۰۳۳ دلار و ۲۰ سنت رسید.

 

این فلز گرانبها در مسیر ثبت رشد هفتگی اندک ۰.۴ درصدی قرار گرفت.

 

برایان لان، مدیر عامل شرکت «گلدسیلور سنترال»، گفت: در کوتاه‌مدت، انتظار نوسانات بیشتری را داریم. قیمت طلا بین ۳۹۸۰ دلار تا حدود ۴۱۷۰ دلار معامله شده و هفته‌هاست که در این وضعیت گرفتار شده است. هر بار که قیمت‌ها به نزدیک ۴۰۰۰ دلار یا کمی پایین‌تر می‌رسد، شاهد ورود خریداران بزرگی هستیم که اقدام به خرید می‌کنند.

 

قیمت نفت خام برنت در معاملات روز پنجشنبه ۷ درصد افزایش یافت و برای اولین بار از ماه مه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد که یکی از شدیدترین افزایش قیمت از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران محسوب می‌شود.

 

افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای نرخ بهره بالاتر را تقویت کرده است. در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

 

بازار‌ها همچنین بر روی نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا متمرکز هستند، که انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.

 

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را حدود ۸۱ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

 

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه طبق انتظار، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما راه را برای افزایش مجدد در ماه سپتامبر باز نگه داشت.

 

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد کاهش، به ۵۷ دلار و ۲۹ سنت رسید، اما در مسیر ثبت رشد هفتگی ۲.۵ درصد قرار گرفت. هر اونس پلاتین با ۱.۳ درصد کاهش، به ۱۵۷۹ دلار و ۴۹ سنت و هر اونس پالادیوم با ۱.۵ درصد کاهش، به ۱۲۳۷ دلار و ۵۰ سنت رسید. هر دو فلز گرانبها در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفتند.

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